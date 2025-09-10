今年の箱根駅伝で2年連続8度目の優勝を飾った青学大駅伝部の原晋監督（58）が10日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に出演。退陣表明した石破茂首相の後任を決める自民党総裁選（22日告示、10月4日投開票）を巡り、「小泉さんの勝利でしょうね」と小泉進次郎農相（44）を推す場面があった。

番組では小泉氏と高市早苗前経済安保担当相、林芳正官房長官、茂木敏充前幹事長、小林鷹之元経済安保担当相の5人をポスト石破の有力候補として紹介。

コメントを求められた原氏は「1回目の選挙では決まらないと思う。決選投票で右か左かに分かれていくのかな」と予想したうえで、「これは…国民感情で言えば小泉さんの勝利でしょうね」といきなりの“進次郎推し”を宣言。MCのホンジャマカ・恵俊彰から「随分早い結論。まだ4週間近くある」と突っ込まれた。

自民党が支持を失っている理由について「個人の問題ではなく、組織そのものが何を国民に訴えていけばいいのかがそれぞれの立場で好き放題言っている」とし、「だから今回の総裁選では自民党はこういう党でこういうことをしたいんだっていうのを、5人が共通のことを言うべきだと思う」と提言。

そして高市氏の印象を聞かれたにもかかわらず「政治は1人じゃできない、マネジメント力だと思う。優秀なブレーンを操る力、そこは人付き合い、人柄が一番出てくるのかな。そういう面で僕は小泉さんがやっぱり…」とまたも小泉氏に言及。再び恵にいじられた。

そして「小泉さんと菅さんは近い関係にありますけど、菅元総理とお食事させてもらったことがあるんですけど」と菅義偉副総裁とのつながりを明かす。「（菅氏は）本当にじっくりとお話を聞く方で、共感してくるんですよね。だから人の話をじっくり聞く方ってなってくると、絞られてくる」と“首相の条件”に触れ、「官僚の優秀な人材と政策をすり合わせていく力、人の心をつかむ力、聞く力が必要になる」と力説。恵は「何年か後にバッジ付けてそう…」とまたまた突っ込み、スタジオの笑いを誘っていた。