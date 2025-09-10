俳優の佐藤健（36）が、グランドピアノが置かれたリビングや広々としたダイニングキッチンなど、豪華な自宅を公開し反響を呼んでいる。

【映像】 「めっちゃ大豪邸」佐藤健の自宅（複数カット）

これまでにもSNSで、撮影現場でのオフショットのほか、運転中の姿やラーメン店で夜食を食べる様子など、プライベートについても発信してきた佐藤。2025年9月1日に更新したInstagramでは、自宅を初公開し、「めっちゃ大豪邸でビックリ」「すごすぎてため息しかでない」などと話題になっていた。

“大豪邸”と話題の自宅リビングやダイニングキッチンを公開

9日にも、自身のYouTubeチャンネルで、自宅の様子を披露。佐藤が、主演と共同エグゼクティブプロデューサーを務めるNetflixシリーズ「グラスハート」の役作りのために、およそ3年前からピアノを練習しているそうで、リビングには、グランドピアノをはじめ、4台のピアノが置かれていることを明かした。

「きょうは（ピアノの）練習したくないなーみたいな時あるじゃないですか。そんな時ばっかじゃないですか。だから、やっぱ環境から変えていかないといかんなってことで。ピアノの半径2メートル以内で生活を全部終わらせる部屋にしたくて」

その後は、大画面のスクリーンと立体音響の設備が整った部屋で自身の作品を鑑賞する姿や、さまざまなアート作品が飾られたダイニングキッチンなどを公開している。

この動画にファンからは、「健さんのストイックすぎるまでの役者魂すごいです。役作りの努力に感動させられました」「ここまで見せるのすごくない？おしゃれすぎる…」「こんなステキな部屋住んでみたい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）