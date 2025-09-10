X JAPANのYOSHIKIが表紙を飾る米ファッション＆カルチャー誌『Flaunt Magazine』が9月8日（現地時間）に発売された。

『Flaunt Magazine』は「TIME」や「VOGUE」と並ぶ世界的影響力を誇る米ファッション＆カルチャー誌。200号記念号の表紙にYOSHIKIが抜擢され、「YOSHIKI - It’s A Whole Package（すべてを兼ね備えた存在）」と題された6ページにわたる特集が掲載された。

特集記事では、2025年版の米「TIME」誌「TIME100（世界で最も影響力のある100人）」に日本人ミュージシャンとして初めて選出されたことや、2023年9月にハリウッドの「TCLチャイニーズ・シアター」で日本人初の手形・足形を刻み100年の歴史に名を残したことが取り上げられている。カーネギーホールやロイヤル・アルバート・ホールでのコンサートといったクラシック音楽での実績に加え、自身のハイファッションブランド「MAISON YOSHIKI PARIS」やワインブランド「Y by YOSHIKI」、慈善活動家としての取り組みにも言及。「MAISON YOSHIKI PARIS」は、ミラノ・ファッションウィークとパリ・ファッションウィークで披露した２つのショーがYouTubeで累計1億回を超える再生回数を記録し、ファッション界で国際的な注目を集めている。

今回の200号記念号では、YOSHIKIのほか、『アベンジャーズ』シリーズのハルク役で知られるハリウッドの名優マーク・ラファロ、世界的大ヒット作『ストレンジャー・シングス』の主要キャストとして知られる俳優フィン・ウルフハード、NBAを代表するスーパースターで2025年にバスケットボール殿堂入りを果たしたカーメロ・アンソニーらが、それぞれが表紙を飾っている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）