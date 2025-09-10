ピーチ・アビエーションは、大阪/関西〜ソウル/金浦線を1日4往復に増便する。

現在は1日2往復を運航しており、12月4日から同3往復、2026年2月1日から同4往復にそれぞれ増便する。これにより、同路線を運航する最大の航空会社となる。航空券の販売は、9月10日午後4時から開始した。

これにより、大阪/関西〜ソウル/仁川線を合わせると、1日最大8往復を運航することになる。

■ダイヤ

MM733 大阪/関西（08：30）〜ソウル/金浦（10：30）／12月4日〜

MM737 大阪/関西（10：20）〜ソウル/金浦（12：20）

MM739 大阪/関西（14：10）〜ソウル/金浦（16：10）／2026年2月1日〜

MM741 大阪/関西（16：00）〜ソウル/金浦（18：00）

MM736 ソウル/金浦（11：25）〜大阪/関西（13：05）／12月4日〜

MM738 ソウル/金浦（13：10）〜大阪/関西（14：50）

MM740 ソウル/金浦（17：00）〜大阪/関西（18：40）／2026年2月1日〜

MM744 ソウル/金浦（18：50）〜大阪/関西（20：30）