KDDIは、auからiPhone 17シリーズを9月19日に発売する。予約は9月12日21時に受付が開始される。

19日に発売するのは、10日未明にアップル（Apple）から発表された「iPhone 17」、「iPhone Air」、「iPhone 17 Pro」、「iPhone 17 Pro Max」と、「Apple Watch Series 11」「Apple Watch SE 3」「Apple Watch Ultra 3」「AirPods Pro 3」。auのiPhone、Apple Watch、au +1 collection取扱店やオンラインショップで販売される。

なお、価格や予約の詳細は、別途auのWebサイトで案内される。

「iPhone 17」シリーズは、10日未明に発表されたiPhoneの最新機種。フロントカメラには、センサーの形が正方形のセンターフレームカメラを搭載するほか、17 Proと 17 Pro Maxでは背面の形が16から大幅に変化し、望遠カメラなどで性能向上が図られている。あわせて、16シリーズまでの“Plus”が終了し、あらたに薄型モデル「iPhone Air」がラインアップされた。