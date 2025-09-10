「100マイル突破！」佐々木朗希が“球速回復”　リリーフでメジャー復帰の可能性も浮上「どこにフィットするかを検討」

佐々木の今季中のメジャー復帰の可能性が浮上した(C)Getty Images

ドジャースの佐々木朗希が現地時間9月9日、ジャイアンツ傘下3Aサクラメント戦で5度目のリハビリ登板を果たした。

ドジャース専門メディア『Dodgers Daily』は「ロウキ・ササキ、100マイル突破！」と綴り「ササキは今夜4回まで好投したが、5回にピンチを迎え、ここで3失点した」と紹介。5回に突如乱れ、4回2/3で90球を投げて3安打、5四死球、8奪三振という内容だった。

【動画】佐々木朗希がメジャー復帰へ！5度目のリハビリ登板で三振を奪うシーン

ただ、『MLB公式サイト』は「過去4回の先発登板よりも力強い投球を見せた」と、過去4回のリハビリ登板よりも、160キロ超えの直球を連発するなど、球速回復を証明してみせた。

同サイトは、佐々木がブルペン入りする可能性について尋ねられたデーブ・ロバーツ監督が「あらゆる可能性はある」と述べたことを紹介。

指揮官は「先週も言ったように、先発投手陣は好調だ。だから、彼がどこにフィットするかを検討し、球団として話し合う必要がある」と述べ、佐々木がリリーフとしてメジャー復帰する可能性も示唆した。