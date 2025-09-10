演歌歌手の鳥羽一郎（７３）が１０日、代表曲「兄弟船」「カサブランカ・グッバイ」など全１０７０曲の一斉配信をスタートさせた。また、１０月１日発売の新曲「昭和のおとこ」の先行配信も開始。この日は配信を記念し、東京・新宿のすし店「有楽町 かきだ」でマグロ解体ショーを行った。

デビューから４３年でシングル１４６枚、アルバム３５枚をリリースしてきた鳥羽。その全曲を一斉配信するとあり、「廃盤になったような歌や、レコーディングをしてからほとんど歌ってない歌も配信になるんでしょ」と驚きの表情だった。

さらに１０７０曲という曲数に「はあ〜、全部覚えてるかって言うと、覚えてないね。半分以上覚えてない」と冗談めかしてニッコリ。「私のファンは、私が忘れてるような歌も全部知っててね、そういうファンにとっては最高じゃないかな」とＰＲした。

鳥羽は漁師の父と海女の母の間に生まれ、歌手デビュー前はマグロ漁船などで働いた経験も持つ。この日は宮城・塩釜港で上がった１０２キロ、値段にして約５０万円の本マグロを、職人の手を借りながらも鮮やかにさばいて「気持ちよかったね」とニッコリ。船員当時を「日本刀みたいな包丁じゃなくて、普通の包丁でさばいておりました」と振り返り、「やっぱり違うね。切れ味も全然違う。きれいに切れる」とプロの道具に感嘆していた。

また、船員時代の思い出として「マグロ船の場合は、３０キロ以上なら３枚に降ろす。未満はそのまま冷凍。この冷凍がつらいのよ。マイナス６０度だから」としみじみ。「急速冷凍で、１時間ぐらいで凍っちゃう。それを冷凍庫に収めなきゃいけない。それが大変なの。マイナス６０度だよ。鼻毛も凍っちゃうんだから。まあ、つらかったね…」と懐かしそうに語った。