「ドジャース７−２ロッキーズ」（９日、ロサンゼルス）

ドジャースが３連勝。大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場し五回に右前タイムリーを放つなど３打数１安打１打点。今季１８個目の盗塁もマークしてチームの勝利に貢献した。

この日はベッツ、フリーマン、テオスカー・ヘルナンデスの主力が計４本塁打。特に当たりの止まっていたテオスカーは２発で復活を印象づけた。試合後、ドジャース専属リポーターのキアステン・ワトソンさんがグラウンドでテオスカーにインタビュー。最後にワトソンさんは「言っちゃいますよ。Ｈｅ ｉｓ ｂａｃｋｋｋｋ！おめでとう！」と祝福した。

この場面の動画をドジャース専門メディアの「ドジャース・ネーション」が投稿。これをワトソンさんが引用し「選手を盛り上げるのは私の仕事だと真剣に思ってる！」と投稿した。

フォロワーからは「キアステン以上にうまくできる人はいない」「よくやった！」「あたなは素晴らしい仕事をしてる！」「あなたは本当にすばらしい」などとコメントが寄せられた。