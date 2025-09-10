「ルーキーシリーズ第１５戦」（１０日、からつ）

圧倒的人気を背負った今節の主役・常住蓮（２４）＝佐賀・１２６期・Ａ１＝が、インから文句なしの逃げを決めて、７月の下関一般戦以来となる今年５回目の優勝を飾った。２着に前原大道（岡山）、３着には吉川晴人（滋賀）が入った。

「プレッシャーは正直ありました」。圧勝Ｖの常住は意外な第一声だった。周囲の期待を一身に背負いながらも、序盤から白星を量産して予選をトップ通過。王道のレールを外すことなくＶまで歩み続けた。今節は新エンジン１節目だったが、しっかりとエンジンを仕上げて「文句ない仕上がりでした」と胸を張るほどで、強力な舟足もＶを後押しした。

これで今年Ｖ５に到達した。「（師匠の）山田（康二）さんとＳＧに出たいという気持ちが高まっていました」。来年のＳＧ・ボートレースクラシック（２０２６年３月２４〜２９日・蒲郡）の出場権獲得へ向けて、「肩の荷が下りました」とホッとした表情。「あと一つ、いや一つと言わず二つ、三つと勝ちたいですね」と笑顔を見せた。Ｖ６ならほぼ出場当確となるだけに、残り３カ月余りでの優勝回数上積みを誓った。常住にとっては今年最大のミッションの完遂に大きく近づいた。

次節の大村ミッドナイトを経て、２３日からはプレミアムＧ１・ヤングダービー（宮島）へと乗り込む。「Ｇ１（のあっせん）はそこしか入っていない。自分ができること、やるべきことをやる。優勝を目指していきたいです」。佐賀の大器が、さらなるサクセスストーリーを歩む。