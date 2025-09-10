【JINS×チェンソーマン】 9月18日 発売予定 価格：各14,900円

ジンズは、アニメ「チェンソーマン」とのコラボレーションモデル「JINS×チェンソーマン」を9月18日に発売する。価格は各14,900円。

9月19日より公開となる「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」の公開に合わせてJINSでコラボアイウェアが販売される。ラインナップはチェンソーマン、マキマ、パワー、早川アキ、レゼの5人をイメージした5型5種で、それぞれキャラクターモチーフが散りばめられている。

また、付属品としてポチタデザインのオリジナルセリートと、チェンソーマンのスターターロープ付きのオリジナルメガネケースが用意される。

チェンソーマンモデル

マキマモデル

パワーモデル

早川アキモデル

レゼモデル

ポチタデザインのオリジナルセリート

チェンソーマンのスターターロープ付きのオリジナルメガネケース

(C) 2025 MAPPA/チェンソーマンプロジェクト

(C)藤本タツキ/集英社