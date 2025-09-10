JINSで「チェンソーマン」コラボのアイウェアが9月18日に発売マキマやレゼなど各キャラクターがモチーフ
【JINS×チェンソーマン】 9月18日 発売予定 価格：各14,900円
(C) 2025 MAPPA/チェンソーマンプロジェクト
ジンズは、アニメ「チェンソーマン」とのコラボレーションモデル「JINS×チェンソーマン」を9月18日に発売する。価格は各14,900円。
9月19日より公開となる「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」の公開に合わせてJINSでコラボアイウェアが販売される。ラインナップはチェンソーマン、マキマ、パワー、早川アキ、レゼの5人をイメージした5型5種で、それぞれキャラクターモチーフが散りばめられている。
また、付属品としてポチタデザインのオリジナルセリートと、チェンソーマンのスターターロープ付きのオリジナルメガネケースが用意される。
チェンソーマンモデル
マキマモデル
パワーモデル
早川アキモデル
レゼモデル
ポチタデザインのオリジナルセリート
チェンソーマンのスターターロープ付きのオリジナルメガネケース
(C)藤本タツキ/集英社