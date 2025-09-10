デビュー10周年のMONSTA X、圧巻の“生歌メドレー”披露！「Killing Voice」で新曲『N the Front』熱唱

デビュー10周年を迎えたMONSTA Xが圧倒的なライブパフォーマンスを披露した。

【話題】87歳ベテラン女優、MONSTA Xのライブで涙

dingo Musicは9月9日午後6時、公式YouTubeチャンネルにMONSTA Xの『Killing Voice』映像を公開した。

映像の中でMONSTA Xは「MONBEBE（ファンダム名）がずっと『Killing Voice』に出てほしいと言っていた」と喜びを語り「僕たちの『Killing Voice』を長い間待っていてくださったと思うので、今日はワンテイクで終えて早く帰ろうと思います」とユーモアを交えて意気込みを伝えた。

MONSTA Xは、2017年に初の音楽番組1位を獲得した代表曲『DRAMARAMA』でステージの幕を開け、『Shoot Out』『Trespass』『RUSH』『SOMEONE'S SOMEONE』『Secrets』『Honestly』『Deny』『By My Side』『Beautiful』『KISS OR DEATH』『Jealousy』『Love Killa』『GAMBLER』『Rodeo』など数々のヒット曲を披露し、6人それぞれの個性あふれる歌声と圧巻の歌唱力を見せつけた。

（画像＝dingo Music）MONSTA X

さらに、9月1日にリリースした新ミニアルバム『THE X』のタイトル曲『N the Front』を熱唱し、グローバルファンを熱狂させた。揺るぎない完璧な生歌に加え、曲の合間には振付を披露するサービス精神でファンの心を撃ちぬいた。

『THE X』は、2015年から歩んできたMONSTA Xの10年を集約したアルバムだ。 「後退せず、正面から立ち向かう」という力強いメッセージが込められており、重厚なベースと迫力あるドラム、 力強いボーカルとラップが圧倒的な没入感を生み出している。

MONSTA Xは休む間もなく繰り広げられたライブで、一層パワーアップした情熱とカリスマを示し、世界中の視聴者に爽快な快感を届けた。最後に「コンサートをしたみたいに汗をかいた」「『Killing Voice』は本当に熱い」「10周年アルバムと『N the Front』をたくさん愛してください」とコメントし、映像を終えた。

『Killing Voice』は、アーティストが自ら選んだセットリストで全ての人を“Killing”する“Voice”をライブで楽しめる人気コンテンツだ。これまでにも、IU、MAMAMOO、テヨン、KARA、SEVENTEEN、BTOB、EXO、AKMUなど多彩なジャンルのアーティストが出演し、音楽ファンから熱い支持を集めてきた。

なお、dingo Musicは10月18日・19日にソウル・蚕室（チャムシル）室内体育館で『Killing Voice』第2回ライブコンサートを開催する。クォン・ジナ、イ・ムジン、テミン、HIGHLIGHT、キム・ナヨン、チョン・ジュニル、イ・スンユン、ロイ・キムの8組が出演し、心を揺さぶる歌声とライブパフォーマンスで観客を魅了する見込みだ。

（記事提供＝OSEN）