Mrs. GREEN APPLE・大森元貴（28歳）が、9月10日に放送された情報番組「あさイチ」（NHK）に出演。Mrs. GREEN APPLEのメンバーが、朝ドラ「あんぱん」での大森の演技について何と言っているか知りたいという質問に答えた。



朝ドラ「あんぱん」に俳優として出演しているMrs. GREEN APPLE・大森元貴が番組に生出演。視聴者からMrs. GREEN APPLEのメンバーである藤澤涼架、若井滉斗が、大森の「あんぱん」での演技について何と言っているのか知りたいという質問が寄せられた。



大森は「2人はけっこう“追っかけ”で見ているみたいで。『4週まで見た』と。僕、初登場19週なので。まだ放送されてないみたいで。もうちょっとかな、と。まだ登場してないみたいで。でも、応援してくれています」と語った。