【figma兵馬俑】 2026年8月 再販予定 価格：8,800円

フリーイングは、アクションフィギュア「figma兵馬俑」を2026年8月に再販する。価格は8,800円。

本商品は世界各国の様々なアートを立体化した「テーブル美術館」シリーズにて、古代中国で死者の墓に埋葬される人や馬をかたどった明器の一種「兵馬俑」がアクションフィギュア化。

figmaオリジナル関節パーツによって様々なポージングができる。要所に軟質素材を使用することで、プロポーションを崩さず可動域を確保。

3種類の顔パーツ、強弩や刀、立膝の下半身パーツが付属し、差し替えにより個性豊かなバリエーション展開が可能となっている。

そして、さまざまなシーンを可能にする可動支柱付きのfigma専用台座が同梱。

figma兵馬俑

2026年8月 再販予定

価格：8,800円

サイズ：全高約150mm(ノンスケール)

(C)FREEing co.,LTD. All rights reserved.