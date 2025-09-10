「テーブル美術館」シリーズより「figma兵馬俑」が2026年8月に再販決定
【figma兵馬俑】 2026年8月 再販予定 価格：8,800円
2026年8月 再販予定
フリーイングは、アクションフィギュア「figma兵馬俑」を2026年8月に再販する。価格は8,800円。
本商品は世界各国の様々なアートを立体化した「テーブル美術館」シリーズにて、古代中国で死者の墓に埋葬される人や馬をかたどった明器の一種「兵馬俑」がアクションフィギュア化。
figmaオリジナル関節パーツによって様々なポージングができる。要所に軟質素材を使用することで、プロポーションを崩さず可動域を確保。
3種類の顔パーツ、強弩や刀、立膝の下半身パーツが付属し、差し替えにより個性豊かなバリエーション展開が可能となっている。
そして、さまざまなシーンを可能にする可動支柱付きのfigma専用台座が同梱。
figma兵馬俑
2026年8月 再販予定
価格：8,800円
サイズ：全高約150mm(ノンスケール)
＼新商品情報❗️／- FREEing_info (@FREEing_figure0) September 10, 2025
テーブル美術館
【再販】figma兵馬俑
全高 ： 約150mm
小売価格\8,800（税込）
発売 2026月8月
詳細はこちらのURLからhttps://t.co/Qnwczd9r4j#FREEing #フィギュア #テーブル美術館 #兵馬俑 pic.twitter.com/0guMPClp10
(C)FREEing co.,LTD. All rights reserved.