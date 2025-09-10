肌にやさしく、日差しに強い。フィールド対応の高機能ウェア【ヘリーハンセン】のラッシュガードがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
自然にも、あなたにも。着心地と環境配慮を両立【ヘリーハンセン】のラッシュガードがAmazonに登場!
ヘリーハンセンのラッシュガードは、天竺編みの生地を採用することで、なめらかな肌触りとしなやかな着心地、ナチュラルな風合いを実現。長時間の着用でも快適さを保ち、日常からアウトドアまで幅広く対応する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
UVプロテクト機能（UPF50＋、紫外線カット率95パーセント以上）を備えており、強い日差しの下でも安心して活動できる。手の甲までカバーするランバージャック仕様により、紫外線対策をさらに強化。
海やプールでの着用にも対応する耐海水・耐塩素設計で、劣化しにくく、アクティブなシーンでも長く使える。
素材の一部にはリサイクル糸を使用し、環境への負荷を軽減。機能性とサステナビリティを両立した、現代のライフスタイルに寄り添う一枚だ。
