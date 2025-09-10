えなこ、意外な“飲み仲間”明かす「結構相性がいい」
コスプレイヤーのえなこが9日、ABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナseason4』（#10）に出演。意外な飲み仲間を明かした。
【写真】まるでAI!?コスプレ姿を披露したえなこ
『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティー。
スタジオゲストとして、プロフィギュアスケーターでタレントの浅田舞と、えなこが出演。えなこは「お酒めちゃくちゃ強くて、お酒を飲む番組で（収録中に）テキーラ20杯飲んだ」と酒豪ぶりを明かし、意外な“飲み仲間”を告白した。
「誰と飲むの？」と聞かれたえなこは、「オズワルドの伊藤さん」「スナックに連れて行ってくれる」「結構相性がいい」と回答。さらに「周りがどんどん終わっていく。友達の潰れた写真を撮って、“みんながお酒で失敗してるフォルダ”を作ってます」と明かした。
