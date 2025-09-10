元俳優・堀北真希さんの妹でモデルのNANAMIさんが、自身のインスタグラムを更新。長野で過ごした夏の思い出の写真を公開しました。



【写真を見る】【 堀北真希さんの妹 】 NANAMIさん「白醤油使ったお出汁が忘れられない」 夏の思い出 長野での手打ち蕎麦と道の駅巡りの旅



NANAMIさんは「夏の思い出 #nanamiの日常」というハッシュタグを添えて投稿しました。投稿には「ここのお蕎麦の白醤油使ったお出汁が忘れられない」と記し、訪れた蕎麦店での美味しさに感動した様子をファンに伝えています。







畳敷きの和室で、NANAMIさんは笑顔で箸袋を手に持ち、これから食事を楽しもうとする瞬間が写真に収められています。テーブルには蕎麦と天ぷら、つゆ、薬味が美しく配置され、落ち着いた和の空間で食事を楽しむ様子が伝わってきます。





別の写真では、ざるに盛られた艶やかな蕎麦と、白い紙に乗せられたエビや野菜の天ぷらが写っています。付け合わせの漬物も小皿に盛られ、彩り豊かな蕎麦料理の様子が映し出されています。







NANAMIさんは投稿の中で「道の駅巡りしたよ 最高〜」とも記しており、夏のドライブで立ち寄った場所の一つとして「上田 道と川の駅」を訪れたことが分かります。ハッシュタグには「#nanami_trip」も添えられ、旅行の一環として楽しんだ様子です。



また、広々とした自然の中での写真も複数枚含まれています。青空の下、緑豊かな芝生を背景に撮影された写真では、NANAMIさんがリラックスした様子でポーズをとっています。







サングラスをかけて広々とした公園に立つNANAMIさんの姿や、背中が開いたトップスとジーンズを身に着け、小さなバッグを右肩に掛けて緑の芝生を歩く姿も投稿されています。これらの写真からは、蕎麦店訪問だけでなく、自然豊かな場所でのんびりと過ごす夏のひとときを満喫した様子がうかがえます。







この投稿に、「蕎麦美味そう 白醤油の出汁って初めて見た」「白醤油のお出汁美味しそう！」「道と川の駅来たんだ 上田市に来てくれてありがとうございます！」「道の駅巡りもいいし、自然も大好きお蕎麦も美味しそう」などの声が寄せられています。







【 ＮＡＮＡＭＩさん プロフィール 】

出身地：東京都

生年月日：1994.10.17

身長：160cm

趣味／特技：食べ歩き、メイク、旅行 ／ 料理

モデル 兼「L by HOME」のアイデザイナー。







モデルとしてファッション誌から美容誌まで幅広い媒体に出演し、インスタグラムのフォロワー数は現在約37万人。2020年のテレビ出演が大きな話題となり、等身大の魅力で幅広く活動中。



【担当：芸能情報ステーション】