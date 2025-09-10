「良くやった、グータッチだ」



【写真】「グータッチ」をする猫さん

こんなポストをされたのは、たぬを（@nekonotanukikun）さん。



ポストには、グレーの毛並みが美しい猫ちゃんが“グータッチ”をするように前足を突き出している写真が添えられており、その凛々しい表情と仕草に多くの人が惹きつけられました。



「猫パンチじゃなくて猫タッチ！？」

「この顔の迫力よ…」

「絶対中に人いるでしょこれ…」

「グータッチ受け取りました！」



投稿には、様々な声が寄せられました。猫ちゃんのお名前はたぬきくん、5歳の男の子です。性格は甘え下手、だっこ大嫌い、食いしんぼうとのこと。たぬちゃんと呼べば姿が見えなくても必ず来るそうです。ポストをされたたぬをさんにお話を伺いました。



ーーこの“グータッチ”のような仕草はどのような状況で撮影されたのでしょうか？



「飼い主の目の前で行われる毛づくろいの最中にたまたま撮れたものです。食いしんぼうなので、飼い主の飲食が始まると目の前に来てガン見します。自分が食べられる物ではない事がわかると、その場で毛づくろいを始めるという状況です」



ーーたぬちゃんの表情についてどんなふうに感じましたか？



「写真は顔が決まっていますが、かなりリラックスしているんです。甘え下手の猫がティータイムは目の前に来て同じひとときを過ごしてくれるので、飼い主にとっては幸せな時間です」



ーー写真の後のたぬちゃんの様子は？



「白目で・・・お眠りになりました」



ーー特に可愛いと感じる時は？



「たぬちゃんは生後半年まで売れ残りの猫だったので小さい時に抱っこの経験も少ないためか一緒に寝たりひざの上にも来ません。



でも家族が寝る時間になると大声で『マオー!!』と鳴いて寂しがったり、話しかけている時に100回に1回くらい『うん』とハッキリ返事をすることがあり、猫なのに人間らしい一面が可愛いですね」



たぬをさんは「猫の一生は短い。だからこそ知らない誰かが一瞬でもたぬちゃんで笑ってくれたら本当に嬉しい。これからもたぬちゃんの日常をポストしていくので見に来てください」と話してくれました。



たぬちゃんのどこか人間味を感じる仕草や表情は、見る人の心を和ませ、優しい気持ちにしてくれますね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）