ふたり並んで絵本を読んでいるのは、2歳の女の子むぎちゃんと、幼馴染の1歳の男の子。よく見ると、男の子をにらみつけて怒っているむぎちゃん…！ふたりのやり取りを撮影した動画が、Instagramで話題です。「ふたりともめちゃくちゃ賢い！」「素直で優しい子♡」と反響が寄せられました。



【動画】「ごめんねは？」2歳のむぎちゃんと1歳の男の子の優しいやり取りに反響

大好きな幼馴染の男の子の家に遊びに来ていたというむぎちゃん。ふたりで仲良く絵本を読んでいると思いきや…。むぎちゃんが怒っていることに気が付いたママが、動画を撮影したそうです。



すぐに、むぎちゃんが怒っていることに気が付いた男の子。「どうしたの？」と、むぎちゃんの顔をのぞきこみ、優しく尋ねます。むぎちゃんは、男の子の下敷きになってしまっていた恐竜の絵がついた絵本を触りながら、「きょうりゅうさんに『ごめんね』は？」と男の子に優しく伝えます。よく見ると少し絵本が破れているようです。



男の子が固まっていると、もう一度「きょうりゅうさんに『ごめんね』は？」「やぶれて『ごめんね』は？」と、繰り返すむぎちゃん。伝え方が何とも可愛らしく、優しい気持ちが伝わってきます…！



すると、男の子も絵本が破れてしまっていることに気が付き、「ごめんね」と恐竜さんに向かって頭を下げ、謝ることができました…！幼いふたりの可愛らしいやり取りが終わったところで、動画は締められました。大きくなっても、ずっと仲の良いふたりでいてほしいですね。



動画を撮影していたむぎちゃんのママ（＠__mugi_0473）に話を聞きました。



ーー動画撮影時の状況を教えてください。



「幼馴染の男の子のお宅にお邪魔していて、お互い別々の絵本を読んでいたときのことです。男の子が読んでいる本をビリッと破いてしまったのが娘の目に入ったみたいで、娘の顔が怒っているのが私にはわかったので、動画をまわし始めました」



ーーふたりのやり取りを見ていたときの、ママのお気持ちを教えてください。



「娘に対しては、一丁前にお姉ちゃんぶっていて面白いなと思いました。男の子に対しては、自分の絵本だから人に文句なんか言われたくないだろうに、それでもすごく素直に注意を受け入れて『どんだけいい子なんだよー！』と思いました。ふたりの成長を感じて、愛おしさを感じました！」



ーーむぎちゃんと幼馴染の男の子、ふたりはどのような関係性でしょうか？



「月に何度も顔を合わせるような仲ですが、娘がお姉ちゃんぶって男の子に厳しく接することが多いです。なかなか仲良しには見えないことが多いですが、そんなやり取りも面白くて微笑ましいです」



幼いながらも、ふたりの優しさが垣間見えるやり取りに、多くのコメントが寄せられました。



「こんなに小さくても、ちゃんとダメなことを伝える、伝えられたら素直に謝る。この流れが出来ることが素晴らしい！本当にふたりとも、優しく育っていますね♡」

「ギリギリ聞き取れる男の子の『どうしたの？』が可愛い過ぎるww」

「可愛い！小さくてもちゃんとわかってますね♡」

「最初から最後まで可愛すぎ！！一生宝物にしてほしい動画♡」

「伝え方も、受け止め方も優しい」



Instagram（＠__mugi_0473）では、むぎちゃんの少し大人びた、お喋り上手で元気いっぱいの可愛らしい日常を見ることができます。



