Image: 鈴茂器工株式会社

効率最優先の現場に合わせたモデルチェンジ。これも技術の進化の大事なところ。

世界ではじめて寿司ロボットを開発し、今はご飯盛り付けロボット、おむすびロボット、海苔巻きロボットなどを含め世界中に年間1万台以上も出荷している鈴茂器工株式会社。その代表格プロダクト、寿司用のシャリ玉ロボットが「SSN-KTA」にアップデートしました。

これは前モデルのSSN-JLA/JRAの動画ね。

前モデルを導入している店などの情報は調べきれなかったのですが、「ウチはロボットが握っています」と言うのは商売上よろしくないかもしれないもんなー。それでも他機材の導入事例を調べたところSSN-JLA/JRAを使っている回転寿司屋の厨房写真が見つかったので、スピードと確実性を求める現場では愛用されてきたんだな。

4800貫／1時間のシャリ玉生産数は新モデルのSSN-KTAも同じなので、シャリ玉を握るための構造部は同じなのかも。ディスプレイがカラーになり、セットしたすし飯の量を検知して残貫数（ざんかんすう）が可視化されるなどの機能がつき、オペレーションはそのままに扱いやすさをアップさせたのでしょう。接地スペースも同じだから、より使いやすいロボットへの買い替えも進みそう。最良の◯◯は最新の、ってヤツですね。これはPCやカメラも似たところがあるよね。操作性を維持したまま、最新機能を得るってさ。

Image: 鈴茂器工株式会社

市場に評価されるものを作れば、アップデートを含めて長く評価してくれる...って、それが一番難しいんだけどさ。調理/工業用ロボットやビジネスソリューションからは、ユーザービリティこそ大事だって学びが伝わってきますねえ。

Source: 鈴茂器工株式会社