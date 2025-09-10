「ナンバープレートにしたい」と思う兵庫県の地名ランキング！ 2位「芦屋市」、1位は？【2025年調査】
車に刻まれるナンバープレートの地名は、地域への誇りや愛着を映し出す特別な存在です。観光名所や歴史、文化を象徴する名前が選ばれると、その地に暮らす人や訪れる人の心を強く惹きつけます。
All About ニュース編集部では、2025年9月2〜4日の期間、全国10〜60代の男女238人を対象に、ナンバープレートにしたい地名に関するアンケートを実施しました。
その中から、「ナンバープレートにしたい兵庫県の地名」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「高級住宅街のイメージが強く美しく、ナンバープレートにしたい」（40代女性／大阪府）、「高級住宅街として全国的に有名」（50代男性／大阪府）、「おしゃれで綺麗なイメージがあるから」（30代女性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「港町でおしゃれな都市イメージがあり、洗練された印象を演出できるから」（40代女性／埼玉県）、「神戸市はおしゃれな街並みのイメージがあるから」（30代女性／愛媛県）、「綺麗な夜景をイメージするから」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※本ランキングは、「ナンバープレートにしたい」と思う地名について調査したものです。実際に現在ナンバープレートの地名として存在しているものと、存在していないものの両方を選択肢として用意しています
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：芦屋市／41票芦屋市は兵庫県南東部に位置し、高級住宅街として知られる洗練された街。海と山に挟まれた自然豊かな地形を背景に、閑静な住宅街や美術館、カフェが点在し、上質な暮らしを象徴するエリアとして全国にその名が知られています。また、阪神間モダニズムの歴史を感じさせる建築も多く残り、落ち着いた雰囲気と文化的な魅力が調和する街です。
1位：神戸市／117票神戸市は国際港湾都市として発展を遂げた、異国情緒あふれる美しい街です。六甲山と神戸港に囲まれた地形は景観に優れ、夜景や港町の風景は観光客にも人気があります。旧居留地や北野異人館街といった西洋建築が残るエリアでは、近代日本の歴史や文化を感じられ、ファッションやグルメ、アートといった感度の高い文化も集積しています。
