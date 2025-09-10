第12回料理レシピ本大賞決定　『すべてを蒸したい せいろレシピ』『井上咲楽のおまもりごはん』などが受賞

「2025年度 第12回料理レシピ本大賞 in Japan」の受賞作が9月9日に発表された。

「料理レシピ本の書籍としての指標を示し、また魅力をアピールし、その価値を広く浸透させること」を目的として創設された料理レシピ本大賞 in Japan。今回の書店選考委員は一次投票に253名、最終投票に205名が参加。総エントリー数、出版社41社、141点の中から大賞、準大賞および各賞が決定した。

料理部門の大賞は『すべてを蒸したい せいろレシピ』（著：りよ子／Gakken）、準大賞は『リュウジ式至高のレシピ3 人生でいちばん美味しい！基本の料理100』（著：リュウジ／ライツ社）、入賞は『湯気を食べる』（著：くどうれいん／オレンジページ）『午前７時の朝ごはん研究所』（著：小田真規子／絵・マンガ：スケラッコ／ポプラ社）『心も体ももっと、ととのう 薬膳の食卓365日』（著：川手鮎子／自由国民社）。

お菓子部門の大賞は『気楽に作れて、これ以上おいしいレシピを私は知らない。』（著：misa／KADOKAWA）。こどもの本賞は『パンどろぼうのせかいいちかんたん子どもとつくるパンレシピ』（料理：吉永朝衣子／原作：柴田ケイコ／KADOKAWA）、コミック賞は『キッチンに住みたい』（著：サトウユカ／オーバーラップ はちみつコミックエッセイ）。

プロの選んだレシピ賞は『自家製はエンタメだ。』（著：浜竹睦子／サンクチュアリ出版）、ニュースなレシピ賞は『井上咲楽のおまもりごはん』（著：井上咲楽／主婦の友社）が選ばれた。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）