「ど迫力…」舞台終演後の姿に反響！

「野獣会」会長を好演して30年…。59歳になった女優の近影に「全然面影がない」と反響が寄せられている。

「大沢逸美ちゃんご出演『リア王』千秋楽観て参りました！」とつづり、話題の写真をインスタグラムに投稿したのは、タレントの松本明子(59)。東京･三越劇場で8日まで開催された舞台「リア王2025」を訪れたことを報告し、1983年デビューの同期・大沢逸美との2ショットを公開。「ど迫力のリーガン妃！怪しくも美しく魅力的で悪女でした！」と大沢の役柄を紹介している。

この投稿に「大沢逸美さん、全然別人でわかりませんでした。お綺麗でビックリしました」「大沢逸美さんと分かりませんでした！」「全然面影がない大沢逸美さん」などの声が上がっている。

舞台「リア王2025」に出演した大沢逸美(左)と松本明子

(松本のインスタグラム@akkotongattelneより)

大沢は「不良少女とよばれて」(TBS、1984年)「ヤヌスの鏡」(フジテレビ、85〜86年)など、80年代に流行した大映ドラマに続々出演。「ヤヌスの鏡」では不良グループ「野獣会」の会長・東涼子役を演じ人気を博した。