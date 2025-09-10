自然に囲まれながらハグや手を繫ぐ姿

26歳モデルがインスタグラムで犇鉾觝Л瓩里相手と自然に囲まれたウェディングショットを披露し注目が集まっている。

「素敵な場所で 忘れられない思い出を作っていただきました」と書き込み、ブンデスリーガ・1.FSVマインツ05所属の佐野海舟(24)との2ショットを披露したのは木下桜。

ハグや手を繫ぐ様子などの微笑ましい姿を複数枚公開しており、幸せ溢れる投稿となっている。

SNS上では「衝撃すぎる」「結婚おめでとうございますお幸せに」「幸せオーラが溢れてますね！」「スタンプで顔隠してたから気づかなかった」「いろいろあったが、サッカー選手としては素晴らしいし応援してる」などのコメントが寄せられていた。

ハグをして幸せそうな姿を見せる木下桜(左)と佐野海舟

(木下のインスタグラム＠yo_kinoshitaより)

手を繋ぎ仲睦まじい姿を見せる木下桜(左)と佐野海舟

(木下のインスタグラム＠yo_kinoshitaより)

木下は1月に、昨年結婚していたことをSNSで報告。先月5日に結婚相手の顔をスタンプで隠したウェディング姿を公開。同月16日には「綺麗な景色たちとオフショット」として、佐野と仲睦まじい様子でうつるウェディングムービーを披露し、ファンからは「佐野選手！？」「旦那さんのことも応援してたのでうれしい」などのコメントが寄せられ盛り上がりを見せていた。