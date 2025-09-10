「チー坊！変わらないね」

女優の杉田かおるが話題ドラマに出演。60歳の近影が視聴者の間で話題になっている。

5日に放送されたドラマ「奪い愛、真夏」(テレビ朝日)第7話に、スナックの鳥世ママ役でゲスト出演。派手なピンクのベスト、頭には黄緑のエクステを着けた個性的な衣装で登場し、厚みのある演技を披露した。

番組公式Xでは、「奪い愛に縁の深い、最高なキャラクターの皆さん ご想像の通り楽しい撮影現場です」と、松本まりか、水野美紀、小手伸也とともに写った番組のオフショットを紹介。杉田もインスタグラムに撮影現場でのオフショットを公開した。

SNS上では「貫禄が違うな」「チー坊！変わらないね」「存在感半端ない」「え？まさか杉田かおる？って気が付きました」「久々にみたな」「綺麗な年のとりかたをしているね」などの声が寄せられた。

杉田は1972〜73年放送のドラマ「パパと呼ばないで」(日本テレビ)のチー坊役で大ブレイク。狹刑融厂鬮瓩箸靴匿裕い鮟犬瓠◆3年B組金八先生第1シリーズ」(TBS、79年)で中学生で妊娠・出産を経験する狎井(宮沢)雪乃疚鬚覆豹堯垢力誕蟶遒暴弍蕕靴討い襦