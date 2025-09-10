「理想の家族」「30歳早いね」両親は人気タレント、30歳を迎えた長男俳優の親子ショットに祝福と反響
「ヒロミパパのお風呂に緊張気味で」･･･
人気タレントと元アイドルを両親に持つ30歳俳優が幼少期の親子ショットを披露し、話題を呼んでいる。
「30歳になりました！30年間生きてこれたのは、家族、友達、そしてこの投稿を見てくださってる方々のおかげです感謝」とインスタグラムで9日に30歳の誕生日を迎えた事を報告し、家族3ショットを披露したのは小園凌央。父・ヒロミ(60)と母・松本伊代(60)との親子ショットや生後1か月の小園をヒロミがお風呂に入れたり、松本と見つめ合ったりするショットなどを公開した。
この投稿に「30歳かぁ早いね」「素敵な写真」「ヒロミパパお風呂に緊張気味で」「理想の家族」「全部かわいい」といった反響が寄せられている。
1995年にヒロミ・松本伊代夫妻の長男として生まれた小園は、14年に自らの力量を試すため、両親の名前を伏せて芸能事務所のオーディションに参加し合格。15年に舞台「Letter2015」で俳優デビューした。16年にはフジテレビ「僕のヤバイ妻」でテレビドラマ初出演した。