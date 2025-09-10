親子ショットが話題の小園凌央。写真は母の松本伊代=1987年撮影

写真拡大 (全4枚)

「ヒロミパパのお風呂に緊張気味で」･･･

　人気タレントと元アイドルを両親に持つ30歳俳優が幼少期の親子ショットを披露し、話題を呼んでいる。

　「30歳になりました！30年間生きてこれたのは、家族、友達、そしてこの投稿を見てくださってる方々のおかげです感謝」とインスタグラムで9日に30歳の誕生日を迎えた事を報告し、家族3ショットを披露したのは小園凌央。父・ヒロミ(60)と母・松本伊代(60)との親子ショットや生後1か月の小園をヒロミがお風呂に入れたり、松本と見つめ合ったりするショットなどを公開した。

　この投稿に「30歳かぁ早いね」「素敵な写真」「ヒロミパパお風呂に緊張気味で」「理想の家族」「全部かわいい」といった反響が寄せられている。

(左から)ヒロミ、小園、松本伊代
(小園凌央のインスタグラム＠ryo_kozonoより)
小園(左)と松本伊代
(小園凌央のインスタグラム＠ryo_kozonoより)
小園(左)をお風呂に入れるヒロミ
(小園凌央のインスタグラム＠ryo_kozonoより)

　1995年にヒロミ・松本伊代夫妻の長男として生まれた小園は、14年に自らの力量を試すため、両親の名前を伏せて芸能事務所のオーディションに参加し合格。15年に舞台「Letter2015」で俳優デビューした。16年にはフジテレビ「僕のヤバイ妻」でテレビドラマ初出演した。