「最強リズム隊、まだまだいくよ！」LUNA SEA・Jが闘病を公表した真矢にエール
LUNA SEAのベーシスト・Jが9日までに、自身のSNSを通じて、闘病を公表した同バンドのドラマー・真矢に向けたメッセージを発信した。2020年に大腸がんステージ4と診断され、さらに脳腫瘍が見つかったことを明かした真矢。長年ステージをともにしてきた“最強リズム隊”の相棒として、Jも力強い言葉で回復を願った。
【写真】「最強リズム隊、まだまだいくよ！」LUNA SEA・Jのインスタ投稿
「真矢くんはどんな困難も乗り越えてきた」と語ったJは、「この数年間、みんなに心配かけないようにと闘い続けてきた、その不屈で強い姿を俺たちはずっとそばで見てきたよ」と回顧。病と向き合いながらステージに立ち続けてきた真矢の姿勢を、深い敬意を込めて振り返った。
続けて「今はたくさんのファンのみんな、仲間たち、スタッフのみんなも一緒だ。今度も必ず乗り越えられる」と信じる気持ちを述べ、「しっかり治療して、またロックしよう」と呼びかけた。そして最後には、「LUNA SEA 最強リズム隊、スクラム組んでまだまだいくよ！」と、再び同じステージに立つ未来への強い意志をにじませた。
真矢は、11月に開催される『LUNATIC FEST. 2025』への出演を見送り、SIAM SHADEの淳士が代役を務める予定。Jの言葉からは、LUNA SEAの絆と、“リズム隊”としての揺るぎない信頼が感じられる。
