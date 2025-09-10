我が家・坪倉、ミシン趣味のコカドからの“誕プレ”紹介「すごく似合ってます！」
9月9日に誕生日を迎えたお笑いトリオ・我が家の坪倉由幸（48）が10日、自身のインスタグラムを公開。仲間からもらったプレゼントを紹介した。
【画像】「似合ってる！」コカドからもらったプレゼントを着用した坪倉
投稿で「コカドさんからロッチスカジャン&バッグ。やっしーさんからまん丸グラキリスをいただきました」と、プレゼントを写真で紹介。祝福のメッセージが書かれたケーキの写真も公開し、「ケーキの字が汚なかったけど、とってもいい誕生日でした」と感謝を伝えた。
この投稿に「誕生日おめでとうございます」「お仲間からのステキなプレゼント嬉しいですね」など祝福の声が多数。お笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウ（47）らからもらったスカジャンを着用し、バックを合わせたショットに「すごく似合ってます！」という声も寄せられた。
コカドは43歳でミシンにハマり、数々の作品をインスタグラムで投稿。以前から、ミシンにまつわるさまざまな話ができるコミュニティを作りたいなどと話しており、今年7月には趣味のミシンに特化したYouTubeチャンネル『コカドミシンクラブ』を開設した。
