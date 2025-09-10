浅田舞、現役選手時代は妹・浅田真央と「バチバチ」 当時の姉妹関係語る
プロフィギュアスケーターでタレントの浅田舞が9日、ABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナseason4』（#10）に出演。現役選手時代の妹・浅田真央との関係を明かした。
【写真】妹・浅田真央とのエピソードを語る浅田舞
『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティー。
スタジオでは、浅田と、コスプレイヤーのえなこがゲスト出演。ホストたちの戦いを見届け、浅田は現役選手時代を「みんなライバル」「世界大会に行けるのはトップの3人だけ」と振り返り、妹・浅田真央とのライバル関係にも言及。「結構バチバチ」「同じ試合に出るので、プライベートでけんかとかすると、お母さんが『この喧嘩の決着は次の試合で決めなさい！』って。それで闘争心が湧いて練習を頑張る」と当時の姉妹関係を語った。
