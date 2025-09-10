À¾²¬ÆÁÇÏ¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¡È¿ÆÀÌ¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼½÷À¡É¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖºÊ¤ÎÊì¿Æ¤ÎÄï¤Î¡Ä¡×¡¡È¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¸æ±ï¤¬À¨¤¹¤®¤Þ¤¹!!¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¾²¬ÆÁÇÏ¡Ê78¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¡ÈµÁÊì¤ÎÄï¤ÎÂ¹¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡À¾²¬¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢ËüÊ¿¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢½÷À½¾¶È°÷¤µ¤ó¤«¤é¡ØÆÁÇÏ¤µ¤ó¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢ºÊ¤ÎÊì¿Æ¤ÎÄï¤µ¤ó¤Î¤ªÂ¹¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÎÓ´õ¼Â¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤ÆBAR¤Ç¥½¥à¥ê¥¨¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¿©¸åÎÙ¤ÎBAR¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¥°¥é¥¹¤ò»ý¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö´õ¼Â¤µ¤ó¤¬º£Ç¯¤Î¥½¥à¥ê¥¨Á´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¡£»¥ËÚ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤½¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢µ¢¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é²¿¤È¤Þ¤¡»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü10·î5Æü¤¸¤ã¤¢¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!!ÎÉ¤¤À®ÀÓ¤¬½Ð¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¡ÆÁÇÏ¥Ñ¥ï¡¼¤òÁ÷¤ê±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡¡"ÀäÂÐ¾å¼ê¤¯¤¤¤¯"¡×¤È¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸æ±ï¤¬À¨¤¹¤®¤Þ¤¹!!¡×¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¡Á¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Í¡×¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
