◇マイナーリーグ リーハイバレー5―4スクラントン(日本時間10日、PNCフィールド)

ヤンキース傘下3Aスクラントンの前田健太投手が日本時間10日、フィリーズ傘下リーハイバレー戦に先発し、5回2失点でマウンドを降りました。

前回登板となった日本時間4日のウースター戦では、8回2アウトまで無安打に抑える快投を見せた前田投手。この日は初回からヒットや四球で出塁を許し、1アウト1、2塁のピンチを迎えます。ここで4番アローヨ選手にライトへのタイムリーを浴びて1点を失うと、続く打者にスクイズを決められ、初回に2点を失いました。

2回は先頭にヒットを浴びたものの、捕手が2塁への盗塁を阻止し、後続を抑えて無失点。その後も毎回走者を出しつつも追加点は許さず、スコア2―2と同点のまま5回で降板しました。

この日、前田投手は5回92球を投げて被安打4、奪三振2、与四球5、2失点の内容。勝敗はつかず、今季の3Aでの成績は18試合で5勝6敗、防御率5.66となりました。

試合後、前田投手は自身のInstagramで「5回2失点でした 初回に2失点し 四球も出しすぎましたが なんとか粘って 最低限のピッチングでした 悪い時でも諦めずになんとか粘る 引き続き頑張ります」とこの日の投球を振り返りました。