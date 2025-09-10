µªÆ£ÊÛ¸î»Î¡Ö²Ì¤¿¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡× ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÎµÄ²ñ²ò»¶¤Ë¸ÀµÚ
¡¡ÊÛ¸î»Î¤ÎµªÆ£Àµ¼ù»á¤¬£±£°Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿·ï¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡²ò»¶¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°ËÅì»ÔµÄÁªµó¤Ï£´£°Æü°ÊÆâ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌó£´£µ£°£°Ëü±ß¤ÎÀÇ¶â¤¬»È¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡£²¾¤Ë»ÔµÄÁª¸å¤ËºÆ¤Ó»ÔÄ¹¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤µ¤é¤Ë»ÔÄ¹Áª¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡µªÆ£»á¤Ï¡Ö¶Ã¤¡£À¯ºöÏÀÁè¤Ç¤â¤Ê¤¯Â´¶È¾Ú½ñ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¿¿¼Â¤òÀ¤¤ËÌä¤¦²ò»¶¤Ç¤â¤Ê¤¤à»ö¾ðá¤«¤éµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Ì¤¿¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÁªµóÈñÍÑ¤Ï»ÔÌ±¤¬»ý¤Ä¡¢²ò»¶¸¢¤Î¸Â³¦¤Ë¤Ä¤¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡×¤È¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï»ÔµÄ²ñ¤¬µõµ¶¾Ú¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÏÊý¼«¼£Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¥é¸«¤»¤·¤¿Â´¶È¾Ú½ñ¤¬µ¶Êª¤À¤È¤·¤Æµ¶Â¤Í°õ»äÊ¸½ñ¹Ô»ÈÍÆµ¿¤Î¹ðÈ¯¾õ¤âÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¤é¤ÎÌäÂê¤Ç»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤È¤¤¤¦àÂçµ·¤Ê¤²ò»¶á¤Ë¤ÏÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£