¡ÖÁ´ÊÆ°ì·ù¤ï¤ì¤¿¡×¥Ü¡¼¥ë²£¼è¤ê½÷¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç¶µ»ÕÀâ¤¬³È»¶¡ª ³Ø¹»Â¦¤¬¶ÛµÞÀ¼ÌÀ
¡¡¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁ´ÊÆ¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿à¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥«¥ì¥óÁûÆ°á¤¬·ã²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÁûÆ°¤Ï£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡½¥Þ¥ê¡¼¥ó¥ºÀï¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡££´²ó¤Ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥Ù¥¤¥À¡¼¤¬º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ë»¦Åþ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥¦¥§¥ë»á¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¥²¥Ã¥È¤·¡¢Â©»Ò¤Î¥ê¥ó¥«¡¼¥ó·¯¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿½÷À¤¬¥Õ¥§¥ë¥È¥¦¥§¥ë»á¤Ë¶á¤Å¤¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÅÏ¤¹¤è¤¦Í×µá¡£µ´¤Î·ÁÁê¤ÇÇ÷¤ë½÷À¤Ëº¬Éé¤±¤·¤¿¥Õ¥§¥ë¥È¥¦¥§¥ë»á¤ÏÂ©»Ò¤Î¥°¥é¥Ö¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò½Â¡¹¼è¤ê½Ð¤·¡¢½÷À¤ËÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò²£¼è¤ê¤·¤¿½÷À¤ËÈóÆñ¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥«¥ì¥ó¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÁ´ÊÆ¤ÇºÇ¤â·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷¡×¤È¤·¤Æ¿È¸µÃµ¤·¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¥Ï¥â¥ó¥È¥ó¸øÎ©³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤À¡×¡Ö³Ø¹»¤Ç´ÉÍý¿¦¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬Èà½÷¤Î£Ó£Î£Ó¤ËÁþ°Åª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»¦Åþ¤µ¤»¤Æ²ò¸Û¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÈô¤Ó¸ò¤¤¡¢Æ±¹»¤ÏÆ°²è¤Î½÷À¤¬Æ±¹»¤Î¿¦°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶ÛµÞÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥ì¥ó¤È¤µ¤ì¤ë½÷À¤Ï¡¢¥Ï¥â¥ó¥È¥ó¸øÎ©³Ø¹»¤Î¿¦°÷¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Ë¿¦°÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà½÷¤¬¿¦°÷¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÊóÆ»¤Ï¸í¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿Æ±¹»¤Ï¡ÖÅö³Ø¶è¤ÇÆ¯¤¡¢Åö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ë½»¤ß¡¢À¸ÅÌ¤È¤·¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ê¤é¡¢ºÇ½é¤«¤éÁÇ¼ê¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤ÈÁûÆ°¤òÈéÆù¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥«¥ì¥ó¤¬²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤Ï¥Ç¥Þ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¿È¸µÃµ¤·¤Ï°ì¸þ¤Ë¼ý¤Þ¤ëÃû¤·¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥§¥ë¥È¥¦¥§¥ë»á¤Ï¥ê¥ó¥«¡¼¥ó·¯¤È£Î£Â£Ã¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥«¥ì¥ó¤Î¿È¸µÃµ¤·¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦ÁÊ¤¨¡ÖÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡¡