負けても負けても走り続け、「負け組の星」と呼ばれ、社会現象を巻き起こしたハルウララ（牝２９歳）が９月９日未明、疝痛（せんつう）のため、余生を過ごしていた千葉・御宿町のマーサファームで死んだ。１７年３月２８日から４月１日に掲載した連載を再掲する（肩書、年齢は当時）。

負けても負けても一生懸命走り続ける。負け組の星、リストラ時代の対抗馬…。全国で流れた連敗馬のニュース。中央競馬ではない地方の、それも廃止寸前の競馬場から現れたハルウララは、世間の共感を呼び、時の馬になっていく。

高知競馬の元１０００勝ジョッキーで、調教師の宗石大が２００３年当時を振り返る。「なぜ、どんどん取材に来るのかなあと。僕自身はイヤでしたよ。勝ってなんぼの世界で走らない馬が取り上げられた。それでも一生懸命できるだけはやろかと協力してやったんですけど」

売り上げにはさほどつながらなかったが、観客は増えてきた。吉田昌史たち職員も奮闘していた。“当たらない”馬だけに尻尾の毛の交通安全のお守りなどアイデアを次々形にした。当時は馬券に馬名が印字されない券売機だったため、ファンの声に応えて「♥ハルウララ」のハンコも用意。観客が自ら単勝馬券に手押しする手作り感のある“応援馬券”だ。１０月のレースのない日、２人連れの女性が競馬場にやってきた。応対した吉田にウララの単勝馬券が欲しいという。一人は乳がんを宣告されていた。「なんでもいいんです。この馬の走りに励まされて…」。売っていないものは売れない。困った吉田は、出馬表にハンコを押して手渡した。

宗石がある日、自作の詩を、グッズのＴシャツに載せたらどうかと持ってきた。吉田はギターを弾く。車での帰路、その詩に思いがけず曲がついた。「上から曲が下りてきてから、忘れちゃイカンと思うて歌いながら帰ったですよ」。高知出身のシンガー・ソングライター・堀内佳の編曲で、軽快なメロディーの楽曲「ハルウララの詩〜ただひたすらに〜」が誕生した。作詞・宗石大、作曲と歌は、以前の業務から連想した「スターター吉田」だ。橋口浩二のレース実況も入っている。

小春日和のバンカーに 今日もしんがりつとめます やっぱりダメね、ウララちゃん 春のゴールはきっと来る

ハルウララは連敗を重ねていたが、１１月の９８、９９戦は連続３着と好走。迎えた１２月１４日の１００戦目は、東京からのツアー客など通常時の３倍の観客約５０００人、報道陣約１２０人が駆けつけた。３００枚用意したＣＤは完売。鈴なりのパドックで、カメラ付き携帯電話を手に背伸びするファンが「ウララちゃーん」と声を上げる。９着に敗れたが、レース後は異例のセレモニー。高知競馬を大きくアピールしたとして、県知事の橋本大二郎が感謝状を読み上げ、ニンジンの特製レイがウララの首にかけられた。宗石は安堵（あんど）していた。「みんなハルウララを見に来るんですから。出場できんとなったら大変なこと。神経つこたわね」。心労で限界だった。これで一段落と思ったが、翌年１月２日の１０１戦目は、８０００人を超える観客が殺到した。＝敬称略＝

◇社会現象に ＣＤ「ハルウララの詩」は０４年３月、東芝ＥＭＩから初回出荷１０万枚で全国発売。直木賞作家・重松清さんの「走って、負けて、愛されて。ハルウララ物語」など関連本の発売も相次ぎ、写真付き切手シート、ＪＲ四国の写真付き入場券などグッズ多数。読み切り漫画が「ビッグコミックスペリオール」で掲載され、高知競馬場で映画も撮影された。キリンビールやスーパー長崎屋のＣＭに出演。０４年夏には高知市選管が参院選投票啓発ポスターに坂本龍馬とともに起用した。