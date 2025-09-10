ユーロ売りでロンドン市場は取引を開始 ユーロドル一時１．１６８３レベル＝ロンドン為替 ユーロ売りでロンドン市場は取引を開始 ユーロドル一時１．１６８３レベル＝ロンドン為替

ロンドン市場はユーロ売りで取引を開始している。ＥＵの安全保障担当カラス氏が「ロシアによるポーランド領空侵犯は意図的な様子」「ＥＵはポーランドと完全なる連帯を表明」「モスクワに対する代償を高く設定すべき」などと発言しており、地政学リスクへの警戒感がユーロ売りにつながっているようだ。



ユーロドルは1.1718レベルを高値に、1.1683レベルまで下押しされている。ユーロは対円や対ポンドでも売りに押されている。



ユーロドルの下落が全般的なドル高の動きにも波及している。ドル円は高値を147.59レベルに更新。ポンドドルは安値を1.3513レベルに更新している。



ただ、欧州株は買い先行で取引を開始しており、原油や金相場も比較的落ち着いた反応にとどまっている。



USD/JPY 147.47 EUR/USD 1.1697 GBP/USD 1.3529

