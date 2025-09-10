¹â²¬Ááµª¤¬ÌÀ¤«¤¹Èþ¤·¤µ¤ÎÈëÌ©¡¡¡ÖÌ¼¤¬15ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×»°ÅÄ´²»Ò¤â¾Î»¿¡Ö¤É¤ó¤É¤óËá¤«¤ì¤Æ¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹â²¬Ááµª¡Ê52¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Èþ¤·¤µ¤òÊÝ¤ÄÈë¤±¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿åÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»°ÅÄ´²»Ò¤Ï»Ò¶¡Æ±»Î¤¬Æ±¤¸¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢½÷Í¥¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤Æ¡×¤È´¶Ã²¡£¡Ö20Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¤º¤Ã¤È¤ª»Å»ö¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤ó¤É¤óËá¤«¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤«¤é¤¹¤Æ¤¡×¤È¹â²¬¤ÎÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþ¤·¤µ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ·Å¤â¡Ö¤³¤ÎÀ¤Âå¤Î·ÝÇ½³¦¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Î¢µ»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È80Ç¯Âå¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¹â²¬¤µ¤ó¤â»°ÅÄ¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¡£ÆÃÊÌ¤Ê²¿¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Êµ¿Ìä¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¹â²¬¤Ï¡Ö¼«Á³¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌ¼¤¬15ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà½÷¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¥¥é¥¥é¤Ç¡¢¥Í¥¤¥ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥á¡¼¥¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê½÷»ÒÎÏ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤Æ¡¢»ä¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È15ºÐ¤ÎÌ¼¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÂ©»Ò¤Î»þÂå¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â²¬¤Ï96Ç¯¤ËÇÐÍ¥¡¦ÊÝºå¾°´õ¤È·ëº§¡£98Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢00Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤â¡¢04Ç¯6·î¤ËÎ¥º§¡£10Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£