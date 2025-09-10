TBS NEWS DIG Powered by JNN

10日午後4時30分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の筑西市と坂東市、栃木県の下野市です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□茨城県
筑西市　坂東市

□栃木県
下野市

■震度1
□茨城県
土浦市　茨城古河市　石岡市
下妻市　常総市　取手市
つくば市　守谷市　桜川市
つくばみらい市　八千代町　境町
水戸市　笠間市　ひたちなか市
常陸大宮市　小美玉市　城里町

□栃木県
宇都宮市　栃木市　佐野市
鹿沼市　真岡市　茂木町
芳賀町　壬生町　野木町

□群馬県
館林市　板倉町　千代田町

□埼玉県
加須市　東松山市　久喜市
さいたま北区　さいたま大宮区　さいたま見沼区
さいたま浦和区　春日部市　桶川市
幸手市　宮代町

□千葉県
野田市　柏市　流山市
鎌ケ谷市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。