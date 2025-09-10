茨城県、栃木県で最大震度2の地震 茨城県・筑西市、坂東市、栃木県・下野市
10日午後4時30分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、茨城県の筑西市と坂東市、栃木県の下野市です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□茨城県
筑西市 坂東市
□栃木県
下野市
■震度1
□茨城県
土浦市 茨城古河市 石岡市
下妻市 常総市 取手市
つくば市 守谷市 桜川市
つくばみらい市 八千代町 境町
水戸市 笠間市 ひたちなか市
常陸大宮市 小美玉市 城里町
□栃木県
宇都宮市 栃木市 佐野市
鹿沼市 真岡市 茂木町
芳賀町 壬生町 野木町
□群馬県
館林市 板倉町 千代田町
□埼玉県
加須市 東松山市 久喜市
さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区
さいたま浦和区 春日部市 桶川市
幸手市 宮代町
□千葉県
野田市 柏市 流山市
鎌ケ谷市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。