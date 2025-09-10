LUNA SEAのギタリスト、INORAN（54）が10日、X（旧ツイッター）を更新。脳腫瘍で闘病中であることを公表した、ドラマーの真矢（55）へのエールをファンに呼びかけた。

INORANは「LUNA SEAを応援してくれている皆様へ −真矢の居場所は、いつだってここにあるということ− 真矢のプレイスタイルは−間−を大事するから 今はその−間−で そのあとには、必ずスネアのフルショットを響かせてくれるよ、あの笑顔でね」と切り出し、「どんなカタチでもいい エールを送ろう」とうながした。

続けて「俺の持てる力、すべてを使ってでも全力で真矢を支えていくよ」と真矢のサポートを誓い、「これからもLUNA SEAを、真矢を、そして真ちゃんの家族をどうか温かく見守ってください」と呼びかけた。

真矢は8日、自身のXとインスタグラムを更新。「2020年に大腸がんのステージ4が発覚しました。ライヴ、その後のツアー中ではありましたが7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライヴを続行してきました。2025年2月に東京ドームで開催した結成35周年ツアーのグランドファイナルまで走り抜いてきて、活動はひと段落したのですが、先日めまいで倒れ、立てなくなってしまいました」と書き出し、「耳石がズレたと思いお医者さまに診てもらいましたが、回復が認められませんでした。脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました」と報告した。