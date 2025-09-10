2種類のCB起用で苦しんだ関根大輝「個のところでまだまだ足りなかった」
[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]
3バックの右ストッパーとして先発、後半は4バックのセンターバックの位置でプレーしてフル出場。右サイドバックが本職の日本代表DF関根大輝(スタッド・ランス)は不慣れなポジションでのプレーを強いられながらも0-2の敗戦を正面から受け止め、悔やしさを隠さなかった。
「まずはボールを握るところで後手を踏んでいた」
その要因として挙げたのは「ポジショニングが問題のときもあったし、距離感やアングルの取り方で、僕が(右シャドーの伊東)純也くんに出した時も、角度のない縦パスになってしまった時があった。いつもやっている選手たちじゃない中でちょっとした違いが試合の中で出てしまった」ということだ。
1点を追う後半は4バックにシステムを変えて反撃を試みたが、この形にしてからは左サイドバックに本職でない瀬古歩夢が配置されるなど、さらにDF陣に負荷が掛かった。日本は後半18分に鎌田大地、三笘薫、南野拓実を投入して点を取りに行ったが、3人がピッチに立った直後に関根のところを突破されて2失点目。関根は「後半、ギアを上げようとしたタイミングで2失点目。自分のところで簡単な失点をしてしまった」と悔いた。
「(6日の)メキシコ戦で良い感覚をつかめた中で今日の試合に出て、4のセンターでプレーして、いつもの感覚とは違った。個人としては個のところでまだまだ足りなかった。森保さんもそういうところの経験(積ませるために)を含めて使ってくれたと思うけど、もっとクオリティの高いプレーを4バックの右センターバックで出ても出していかないといけないなというのを感じた」とコメント。成長のための課題を見つけようとしていた。
(取材・文 矢内由美子)
