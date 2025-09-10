「国際ユースin新潟」からU-17W杯へ。U-17日本代表GK平野稜太(大分U-18)はメンバー入りだけでなく、世界で「絶対試合に出たい」と声、プレーでアピール
08、09年生まれ世代の才能が、チャンスを掴みに行く。「第27回国際ユースサッカーin新潟」が11日に開幕。U-17日本代表は11日にU-17ウェールズ代表、13日にU-17新潟選抜、15日にU-17オーストラリア代表とそれぞれ戦い、優勝を目指す。
U-17日本代表はウェールズ戦を翌日に控えた10日午前、新潟市内で1時間強の前日練習。招集されている20名とトレーニングパートナーのDF吉田龍悟とMF臼井珀真(ともに帝京長岡高)の22人が参加した。オフェンス練習では11人がポジションについてアイディアを出し合いながらフィニッシュまで持ち込んだほか、11対11での守備の確認なども行った。
今回のU-17日本代表は、今年U-16日本代表を率いてきた小野信義監督が指揮を執り、メンバーも09年生まれのU-16世代でチャンスを伺う選手たちが中心だ。加えて、08年生まれのU-17世代からもGK平野稜太(大分U-18)、DF佐藤桜久(柏U-18)、DF土井口立(神戸U-18)、DF吉川晴翔(柏U-18)、MF西岡健斗(磐田U-18)、MF中島大翔(大宮U18)の6人を招集。今月9日までフランス遠征を行っていたU-17日本代表の主力候補不在の中、11月開幕のU-17ワールドカップメンバー入りを狙う彼らにとっても、大きなチャンスになっている。
小野監督は「まだ16歳、17歳だしっていうところはあるけれど、ほんとに何かを掴みに行きたい時は、ほんと貪欲に行かないと、与えられるものじゃないよ」とメッセージ。練習から個人がチームの中でどう輝くか、どうすればチャンスをモノにできるか、というところを求め、選手たちは指揮官が「めちゃくちゃしっかりやってくれている」と評価するように、ピッチ内外でそれに応えようとしている。
2年前は、「国際ユースサッカーin新潟」メンバーからMF布施克真(日大藤沢高→筑波大)、GK上林大誠(山形ユース→山形)、GKピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋U-18→名古屋)の3人が同年のU-17ワールドカップメンバー入り。アピールの機会をモノにしているだけに、今回のU-17世代、“個人昇格”も狙うU-16世代の選手のモチベーションも非常に高い。
特に08年早生まれの高校3年生GK平野は、6月にU-17日本代表スペイン遠征メンバーに初招集され、FW浅田大翔(横浜FMユース)、FW吉田湊海(鹿島ユース)らU17アジアカップメンバーたちとともにプレー。U-17ワールドカップメンバー入りの可能性は十分にある。
本人も「この前、初めてスペイン参加して(新潟U-18GK松浦大翔やフィールドプレーヤーたちを見て)代表の基準とかもしっかり分かったし、それでも、今回が11月(U-17ワールドカップ)に向けて1番大事だと思っているし、明日の試合からいい準備をしていきたいです。自分のストロングはキックとシュートストップなんで、やっぱ1対1の『決められたな』っていう局面でもシュートストップしたり、自分から1本でシュートまで行けたりっていうのが結構強みなんで、そういうのを見せていきたいです。絶対ワールドカップは入りたいので頑張ります」と意気込んでいる。
今回が2度目の招集ということもあって、自信を持って堂々とプレー。10日のトレーニングでも判断良く、クオリティを発揮していた印象だ。スペイン遠征で指摘された先頭に立って、より多くコミュニケーションを取ることも意識。U-17ワールドカップメンバーに入るだけでなく、「絶対試合に出たいし、絡みたいから」今回の活動で一際輝くつもりでいる。
平野の身長は180cmと特別なサイズはない。だが、高校2年時の昨年には大分トップチームの2種登録選手として天皇杯でベンチ入り。国スポでも活躍し、そこからの1年間でビルドアップやシュートのタイミングという武器や声の部分をよりレベルアップさせてきた。
今大会はチームとしての成熟以上に、今後へ向けて、個々がチームの中でどう輝けるかが重要。ただし、小野監督が「代表のエンブレムを背負ってやる以上、勝利にも当然こだわんなきゃいけない」というように、日本代表としてライバルたちに負ける訳にはいかない。平野も「全勝で、まず無失点で終わって絶対優勝して帰りたいです」。チームメイトたちとともに無失点、全勝優勝を達成してチャンスを掴む。
(取材・文 吉田太郎)
