W杯ジョーカー想定? FW町野修斗がアメリカ遠征唯一の2戦途中出場「流れを変える選手になりたい」
[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]
後半36分からピッチに立ったメキシコ戦に続き、アメリカ戦は後半28分から途中出場。日本代表FW町野修斗(ボルシアMG)は0-2で敗れたアメリカとの試合後、「もうちょい守備の面で前から上手く奪えるシーンが増えたらなと思った」と悔しそうに試合を振り返った。
後半40分には三笘薫のクロスに合わせてゴール前に飛び込んだが惜しくも合わず、同45分には菅原由勢の右足クロスからヘディングシュートを打ったがタイミングがずれ、シュートは枠の上へ。決定的な力を見せることはできなかった。
試合前日の取材対応で、プレミアリーグでプレーしているDFクリス・リチャーズ(クリスタル・パレス)との対峙を楽しみにしていると語っており、その希望は実現した。最前線でリチャーズのマークを受けた町野は「腕が強かった」とコメント。ブンデスリーガとの比較を聞かれると「一段階また強かったというイメージですね」と言った。
一番欲しかった結果は出なかった。しかし、「この貴重なアメリカでの試合に絡めたのはポジティブなことですし、アメリカの気候や移動の時差を経験できたことは一つ大きいと思う」と前向きな感情は芽生えている。
またアメリカ戦は先発かと見立てる予想も多かった中、この日もベンチスタートだったが、結果的には2戦とも途中出場で起用されたのは町野だけ。W杯を想定したジョーカー起用ともみられ、「ワールドカップを戦うとしたら途中で難しい中で入るというイメージもできている。途中から流れを変える選手になりたいし、チームに勢いをもたらせるようなことが僕のできることだと思っている」と現状を前向きに受け止め、個の成長を誓っていた。
(取材・文 矢内由美子)
