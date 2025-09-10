アメリカ遠征での無得点受け止めた伊東純也「決定力はずっと日本の課題。最後は個人の質」
[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]
鮮やかなショートカウンターは不発に終わった。前半35分、左サイドでMF鈴木唯人がインターセプトし、間合いを図ったラストパスに反応したのはMF伊東純也(ゲンク)。それでも懸命に足を伸ばしたシュートはGKマット・フリーズに止められ、「あそこを決めていれば1-1だったので決めなきゃいけなかった」と振り返った。
主力が先発した6日のメキシコ戦(△0-0)から先発全員が入れ替わり、顔ぶれが一新されたこの日の日本代表。伊東はメキシコ戦で途中出場した右ウイングバックではなく、右シャドーで先発し、MF望月ヘンリー海輝(町田)の長所を効果的に引き出すなど、ベテランにふさわしい存在感を放っていた。
ただ、チャンスを作っていた序盤に決め切れず、前半30分に失点。伊東は「フレッシュなメンバーで若い選手が多かったんで、絶対に難しくなるだろうと思ったけど入りは良くて、チャンスも作れていた。相手が余裕を持つまでは自分たちのペースでできた。そこで1点目を入れられたのが全て」と試合運びを悔やんだ。
後半からは4-2-3-1に布陣が変わり、伊東はDF長友佑都に代わってキャプテンマークを担当。長年の本職の右サイドハーフにポジションを移したが、そこからはなかなかボールを受けられない時間が続いた。
そして後半24分、MF三笘薫ら主力の交代選手が投入された直後に中盤のスペースを突かれて2失点目。伊東は「1点だったら全然あったけど、一番は2失点目。メンバーが代わって押せ押せになるところでイージーな形で失点してしまったので、それはやっぱり全員の集中力の問題、個人の問題だった。そこは修正しないといけない」と反省を口にした。
サブ組が並んだスタメンでの戦いには「難しさはあった」と振り返りつつ、持ち味を発揮できなかった若手選手については「いつも出ていないメンバーはチャンスだと思うし、こういうところで結果を残していかないといま出ているメンバーを追い抜いていけないと個人的に思う」と現実的な見方も語った伊東。そして「みんなやろうとはしているけど、空回りしてしまったりとか、そういう部分は多少あると感じた」と気づかう様子も見せた。
そして久々のシャドー起用で長時間プレーした自らには、より結果に関わるプレーを求める構えだ。「決定力という部分ではずっと日本の課題だと思う。最後は個人の質になってくる。今日も自分が決められた部分があったし、決められるチャンスをしっかり決める選手が出てこないといけない」。カタールW杯最終予選、23年夏〜秋の親善試合シリーズなど、少ないチャンスを決めてきた実績は十分。昨季苦しんだケガも徐々に癒え、10月シリーズでの本領発揮が待たれる。
(取材・文 竹内達也)
鮮やかなショートカウンターは不発に終わった。前半35分、左サイドでMF鈴木唯人がインターセプトし、間合いを図ったラストパスに反応したのはMF伊東純也(ゲンク)。それでも懸命に足を伸ばしたシュートはGKマット・フリーズに止められ、「あそこを決めていれば1-1だったので決めなきゃいけなかった」と振り返った。
主力が先発した6日のメキシコ戦(△0-0)から先発全員が入れ替わり、顔ぶれが一新されたこの日の日本代表。伊東はメキシコ戦で途中出場した右ウイングバックではなく、右シャドーで先発し、MF望月ヘンリー海輝(町田)の長所を効果的に引き出すなど、ベテランにふさわしい存在感を放っていた。
後半からは4-2-3-1に布陣が変わり、伊東はDF長友佑都に代わってキャプテンマークを担当。長年の本職の右サイドハーフにポジションを移したが、そこからはなかなかボールを受けられない時間が続いた。
そして後半24分、MF三笘薫ら主力の交代選手が投入された直後に中盤のスペースを突かれて2失点目。伊東は「1点だったら全然あったけど、一番は2失点目。メンバーが代わって押せ押せになるところでイージーな形で失点してしまったので、それはやっぱり全員の集中力の問題、個人の問題だった。そこは修正しないといけない」と反省を口にした。
サブ組が並んだスタメンでの戦いには「難しさはあった」と振り返りつつ、持ち味を発揮できなかった若手選手については「いつも出ていないメンバーはチャンスだと思うし、こういうところで結果を残していかないといま出ているメンバーを追い抜いていけないと個人的に思う」と現実的な見方も語った伊東。そして「みんなやろうとはしているけど、空回りしてしまったりとか、そういう部分は多少あると感じた」と気づかう様子も見せた。
そして久々のシャドー起用で長時間プレーした自らには、より結果に関わるプレーを求める構えだ。「決定力という部分ではずっと日本の課題だと思う。最後は個人の質になってくる。今日も自分が決められた部分があったし、決められるチャンスをしっかり決める選手が出てこないといけない」。カタールW杯最終予選、23年夏〜秋の親善試合シリーズなど、少ないチャンスを決めてきた実績は十分。昨季苦しんだケガも徐々に癒え、10月シリーズでの本領発揮が待たれる。
(取材・文 竹内達也)