9月10日、B2東地区の青森ワッツは、2025－26シーズンにおけるチームスタッフの契約を発表した。

サポートコーチには、2017－18シーズンに同クラブの指揮を執り、現在はゼネラルマネージャーと取締役を兼務する北谷稔行が、昨シーズンに続き務めることになった。

また、通訳兼練習生として高橋昌也が加入した。同氏は2018年にサンロッカーズ渋谷U15でプレー経験をもち、その後はアメリカ留学を経て今回の契約に至った。

両氏は今回の契約発表を受けクラブ公式サイトを通し、次のようにコメントしている。

▼北谷稔行



「日頃から青森ワッツへのご支援、ご声援ありがとうございます。今シーズンもサポートコーチとして、チームをサポートしていきます。チーム全員がしっかりと日々成長できるように、環境面やメンタル面など整えていき、チームの目標を達成できるように全力を尽くします。どうぞ今シーズンもよろしくお願いいたします」

▼高橋昌也



「初めまして、高橋昌也です。今シーズン青森の一員としてチームと戦えることをすごく光栄に思います。通訳として、練習生として、日々精進していきチームに貢献できる存在になれるよう努めていきます。よろしくお願いします！」

