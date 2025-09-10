高知が神野卓哉HCと双方合意の上で契約解除…6月に秋田監督がパワハラ申し立てで休養、その後監督代行を務める
高知ユナイテッドSCは10日、監督代行を務めていた神野卓哉ヘッドコーチと双方合意の上、契約解除したことを発表した。なお、トップチームの活動は同日から立田将大が暫定的に指揮を執ることが併せて発表されている。
今季J3に初昇格した高知では、秋田豊監督が指揮を執っていたが、選手・スタッフからパワーハラスメントの申し立てがあり、6月29日付けで休養を発表。以降は、神野ヘッドコーチが監督代行を務めていた。
神野氏はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「監督代行としての2ヶ月間、貴重な経験をさせていただきました。この期間が長かったため、チームマネジメント、トレーニング、選手選考などにおいて統一感を出すことが難しい中でチームマネジメントに取り組んできました。クラブとは代行期間が長引く中、話し合いを続けてきましたが状況の変化がないことからこれ以上のマネジメントは難しいと考え、改めてクラブと話し合いの場を持ち双方合意の上でこの度の結論に達しました。クラブの皆様には、私の意見を真摯にお聞き取りいただき、誠に感謝申し上げます。また、サポーターの皆様には心からの応援と激励を賜り、誠にありがとうございました。」
