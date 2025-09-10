STVニュース北海道

近年不漁が続いていたサンマですが、２０２５年は漁獲量が増え、操業制限がかかる事態となっています。

一体、なぜなのでしょうか。

（宮崎記者）「札幌市内のスーパー、鮮魚売り場の一番前にサンマが置かれています。お値段は１０５円です」

９月１０日、客が列をつくって買い求めていたのは…秋の味覚「サンマ」です。

（買い物客）「ここ数年は、高級魚で年１回しか食べられていなかった。きょうは天気もいいので七輪で焼けたらいいなと」

（宮崎記者）「ことしのサンマはいかがですか？」

（買い物客）「すごくおいしい。去年１匹も食べなかったの。さっと焼いて蒲焼もおいしいしね」

２０２５年のサンマは脂のりが良くサイズも大きめだといいます。

（マルコストアー本店　大橋嘉勝さん）「味も良くて脂ものっているので評判はいいです。４０本とか５０本ぐらい買う客も中にはいます。この機会をぜひ秋の味覚として楽しんでほしい」

午前３時すぎの根室・花咲港です。

大ぶりのサンマが次々と水揚げされていました。

（関係者）「いまが一番いいときだもん。まだ続くんじゃないかい」

８月に全国で水揚げされたサンマは４９８７トンで、２０２４年の同じ時期に比べて１．９倍にのぼっています。

釧路市民の台所・和商市場です。

場内の飲食店で食べられるのが、サンマの刺身定食。

近年は不漁により提供を中止していましたが、２０２５年に再開しました。

（武田記者）「刺身いただきます。身がしまっていて脂乗りもいいのでとてもおいしいです」

さらにー

（武田記者）「塩焼きもいただきます。脂がじゅわーっと出てきて身も厚いんですよね」

（邦紀　横田国勝さん）「去年から見たら断然いいですね。何年振りかですよ。初めからサンマが大きくてね。ずっと続いているから喜んでいます」

好調が続くサンマの水揚げ。

漁獲量に対し港の受け入れが追い付かない日もあり、サンマの漁業者でつくる団体は９月４日から漁獲量を調整する「操業制限」を実施しています。

しかし、専門家はー

（水産研究・教育機構　巣山哲主任研究員）「去年の漁獲量に比べると多いが、長期的に見ると必ずしも多いとは言えない状態です。１０年ぐらい遡ると８月下旬までで２万トンを超えていた年もありまして、普通は１万トン近くいっていた年が続いていましたので、ことしの８月までの漁獲量が飛び抜けて多いということではない。サンマの漁獲量は５年くらい少なくなっていましたので、港や市場での受け入れ態勢も落ちてしまって、以前より少ない量で処理しきれなくなる」

秋の味覚として旬を迎える大衆魚・サンマ。

ここ数年と比べると好調な水揚げになっていて、食卓にのぼる機会も増えそうです。