近年不漁が続いていたサンマですが、２０２５年は漁獲量が増え、操業制限がかかる事態となっています。



一体、なぜなのでしょうか。



（宮崎記者）「札幌市内のスーパー、鮮魚売り場の一番前にサンマが置かれています。お値段は１０５円です」



９月１０日、客が列をつくって買い求めていたのは…秋の味覚「サンマ」です。



（買い物客）「ここ数年は、高級魚で年１回しか食べられていなかった。きょうは天気もいいので七輪で焼けたらいいなと」





（宮崎記者）「ことしのサンマはいかがですか？」（買い物客）「すごくおいしい。去年１匹も食べなかったの。さっと焼いて蒲焼もおいしいしね」２０２５年のサンマは脂のりが良くサイズも大きめだといいます。（マルコストアー本店 大橋嘉勝さん）「味も良くて脂ものっているので評判はいいです。４０本とか５０本ぐらい買う客も中にはいます。この機会をぜひ秋の味覚として楽しんでほしい」

午前３時すぎの根室・花咲港です。



大ぶりのサンマが次々と水揚げされていました。



（関係者）「いまが一番いいときだもん。まだ続くんじゃないかい」



８月に全国で水揚げされたサンマは４９８７トンで、２０２４年の同じ時期に比べて１．９倍にのぼっています。



釧路市民の台所・和商市場です。



場内の飲食店で食べられるのが、サンマの刺身定食。



近年は不漁により提供を中止していましたが、２０２５年に再開しました。



（武田記者）「刺身いただきます。身がしまっていて脂乗りもいいのでとてもおいしいです」





さらにー



（武田記者）「塩焼きもいただきます。脂がじゅわーっと出てきて身も厚いんですよね」



（邦紀 横田国勝さん）「去年から見たら断然いいですね。何年振りかですよ。初めからサンマが大きくてね。ずっと続いているから喜んでいます」



好調が続くサンマの水揚げ。



漁獲量に対し港の受け入れが追い付かない日もあり、サンマの漁業者でつくる団体は９月４日から漁獲量を調整する「操業制限」を実施しています。



しかし、専門家はー



（水産研究・教育機構 巣山哲主任研究員）「去年の漁獲量に比べると多いが、長期的に見ると必ずしも多いとは言えない状態です。１０年ぐらい遡ると８月下旬までで２万トンを超えていた年もありまして、普通は１万トン近くいっていた年が続いていましたので、ことしの８月までの漁獲量が飛び抜けて多いということではない。サンマの漁獲量は５年くらい少なくなっていましたので、港や市場での受け入れ態勢も落ちてしまって、以前より少ない量で処理しきれなくなる」



秋の味覚として旬を迎える大衆魚・サンマ。



ここ数年と比べると好調な水揚げになっていて、食卓にのぼる機会も増えそうです。