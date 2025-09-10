【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(10日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
47542.26 ボリンジャー:＋3σ(26週)
46272.37 ボリンジャー:＋3σ(13週)
44914.62 ボリンジャー:＋3σ(25日)
44679.52 ボリンジャー:＋2σ(26週)
44628.15 ボリンジャー:＋2σ(13週)
44174.21 ボリンジャー:＋2σ(25日)
43837.67 ★日経平均株価10日終値
43433.81 ボリンジャー:＋1σ(25日)
43079.78 6日移動平均線
43010.45 均衡表転換線(日足)
42983.94 ボリンジャー:＋1σ(13週)
42693.41 25日移動平均線
42303.81 均衡表基準線(日足)
42188.79 新値三本足陰転値
41953.01 ボリンジャー:-1σ(25日)
41816.78 ボリンジャー:＋1σ(26週)
41737.32 均衡表転換線(週足)
41339.73 13週移動平均線
41212.60 ボリンジャー:-2σ(25日)
40817.77 均衡表雲上限(日足)
40472.20 ボリンジャー:-3σ(25日)
40430.01 75日移動平均線
39695.52 ボリンジャー:-1σ(13週)
39588.73 均衡表雲下限(日足)
38954.05 26週移動平均線
38749.99 200日移動平均線
38163.07 均衡表雲上限(週足)
38051.31 ボリンジャー:-2σ(13週)
37489.24 均衡表基準線(週足)
36791.45 均衡表雲下限(週足)
36407.09 ボリンジャー:-3σ(13週)
36091.31 ボリンジャー:-1σ(26週)
33228.57 ボリンジャー:-2σ(26週)
30365.83 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 81.07(前日80.43)
ST.Slow(9日) 80.03(前日69.46)
ST.Fast(13週) 87.59(前日85.61)
ST.Slow(13週) 86.17(前日85.51)
［2025年9月10日］
株探ニュース