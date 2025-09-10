

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





47542.26 ボリンジャー:＋3σ(26週)

46272.37 ボリンジャー:＋3σ(13週)

44914.62 ボリンジャー:＋3σ(25日)

44679.52 ボリンジャー:＋2σ(26週)

44628.15 ボリンジャー:＋2σ(13週)

44174.21 ボリンジャー:＋2σ(25日)



43837.67 ★日経平均株価10日終値



43433.81 ボリンジャー:＋1σ(25日)

43079.78 6日移動平均線

43010.45 均衡表転換線(日足)

42983.94 ボリンジャー:＋1σ(13週)

42693.41 25日移動平均線

42303.81 均衡表基準線(日足)

42188.79 新値三本足陰転値

41953.01 ボリンジャー:-1σ(25日)

41816.78 ボリンジャー:＋1σ(26週)

41737.32 均衡表転換線(週足)

41339.73 13週移動平均線

41212.60 ボリンジャー:-2σ(25日)

40817.77 均衡表雲上限(日足)

40472.20 ボリンジャー:-3σ(25日)

40430.01 75日移動平均線

39695.52 ボリンジャー:-1σ(13週)

39588.73 均衡表雲下限(日足)

38954.05 26週移動平均線

38749.99 200日移動平均線

38163.07 均衡表雲上限(週足)

38051.31 ボリンジャー:-2σ(13週)

37489.24 均衡表基準線(週足)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36407.09 ボリンジャー:-3σ(13週)

36091.31 ボリンジャー:-1σ(26週)

33228.57 ボリンジャー:-2σ(26週)

30365.83 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 81.07(前日80.43)

ST.Slow(9日) 80.03(前日69.46)



ST.Fast(13週) 87.59(前日85.61)

ST.Slow(13週) 86.17(前日85.51)



［2025年9月10日］



