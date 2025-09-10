　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


47542.26　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
46272.37　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
44914.62　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
44679.52　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
44628.15　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
44174.21　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

43837.67　　★日経平均株価10日終値

43433.81　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
43079.78　　6日移動平均線
43010.45　　均衡表転換線(日足)
42983.94　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
42693.41　　25日移動平均線
42303.81　　均衡表基準線(日足)
42188.79　　新値三本足陰転値
41953.01　　ボリンジャー:-1σ(25日)
41816.78　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
41737.32　　均衡表転換線(週足)
41339.73　　13週移動平均線
41212.60　　ボリンジャー:-2σ(25日)
40817.77　　均衡表雲上限(日足)
40472.20　　ボリンジャー:-3σ(25日)
40430.01　　75日移動平均線
39695.52　　ボリンジャー:-1σ(13週)
39588.73　　均衡表雲下限(日足)
38954.05　　26週移動平均線
38749.99　　200日移動平均線
38163.07　　均衡表雲上限(週足)
38051.31　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37489.24　　均衡表基準線(週足)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36407.09　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36091.31　　ボリンジャー:-1σ(26週)
33228.57　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30365.83　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　81.07(前日80.43)
ST.Slow(9日)　　80.03(前日69.46)

ST.Fast(13週)　 87.59(前日85.61)
ST.Slow(13週)　 86.17(前日85.51)

［2025年9月10日］

株探ニュース