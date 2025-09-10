[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1535銘柄・下落1355銘柄（東証終値比）
9月10日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2942銘柄。東証終値比で上昇は1535銘柄、下落は1355銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが111銘柄、値下がりは108銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は30円安となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3656> ＫＬａｂ 231 +36（ +18.5%）
2位 <3694> オプティム 702 +83（ +13.4%）
3位 <5032> エニーカラー 5573 +623（ +12.6%）
4位 <3399> 山岡家 4335 +395（ +10.0%）
5位 <2134> 北浜ＣＰ 60 +5（ +9.1%）
6位 <1433> ベステラ 1190 +92（ +8.4%）
7位 <4714> リソー教育Ｇ 230 +10（ +4.5%）
8位 <8783> ａｂｃ 461 +20（ +4.5%）
9位 <3753> フライト 222 +9（ +4.2%）
10位 <6176> ブランジスタ 818 +32（ +4.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2932> ＳＴＩＦＨＤ 999 -303（ -23.3%）
2位 <5132> プラスゼロ 3566 -299（ -7.7%）
3位 <4334> ユークス 439.9 -34.1（ -7.2%）
4位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
5位 <7196> Ｃａｓａ 780 -55（ -6.6%）
6位 <2923> サトウ食品 7850 -330（ -4.0%）
7位 <3998> すららネット 412 -17（ -4.0%）
8位 <5031> モイ 260.1 -9.9（ -3.7%）
9位 <2751> テンポスＨＤ 3405 -100（ -2.9%）
10位 <9159> ＷＴＯＫＹＯ 2541 -67（ -2.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3659> ネクソン 3397.9 +34.9（ +1.0%）
2位 <2801> キッコマン 1319.2 +13.2（ +1.0%）
3位 <4208> ＵＢＥ 2425.7 +23.7（ +1.0%）
4位 <8309> 三井住友トラ 4336.9 +35.9（ +0.8%）
5位 <5803> フジクラ 13740 +110（ +0.8%）
6位 <6501> 日立 4150 +31（ +0.8%）
7位 <9983> ファストリ 48615 +325（ +0.7%）
8位 <4902> コニカミノル 547.4 +3.2（ +0.6%）
9位 <8697> 日本取引所 1557.6 +8.1（ +0.5%）
10位 <2502> アサヒ 1863.4 +9.4（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5801> 古河電 9050 -199（ -2.2%）
2位 <5714> ＤＯＷＡ 5353.3 -55.7（ -1.0%）
3位 <9005> 東急 1890 -17.0（ -0.9%）
4位 <6302> 住友重 3387.1 -29.9（ -0.9%）
5位 <9602> 東宝 9301.9 -81.1（ -0.9%）
6位 <1925> 大和ハウス 5426.2 -43.8（ -0.8%）
7位 <8053> 住友商 4313.2 -30.8（ -0.7%）
8位 <5108> ブリヂストン 6920.1 -47.9（ -0.7%）
9位 <8630> ＳＯＭＰＯ 4749.6 -30.4（ -0.6%）
10位 <3402> 東レ 973.4 -6.0（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3656> ＫＬａｂ 231 +36（ +18.5%）
2位 <3694> オプティム 702 +83（ +13.4%）
3位 <5032> エニーカラー 5573 +623（ +12.6%）
4位 <3399> 山岡家 4335 +395（ +10.0%）
5位 <2134> 北浜ＣＰ 60 +5（ +9.1%）
6位 <1433> ベステラ 1190 +92（ +8.4%）
7位 <4714> リソー教育Ｇ 230 +10（ +4.5%）
8位 <8783> ａｂｃ 461 +20（ +4.5%）
9位 <3753> フライト 222 +9（ +4.2%）
10位 <6176> ブランジスタ 818 +32（ +4.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2932> ＳＴＩＦＨＤ 999 -303（ -23.3%）
2位 <5132> プラスゼロ 3566 -299（ -7.7%）
3位 <4334> ユークス 439.9 -34.1（ -7.2%）
4位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
5位 <7196> Ｃａｓａ 780 -55（ -6.6%）
6位 <2923> サトウ食品 7850 -330（ -4.0%）
7位 <3998> すららネット 412 -17（ -4.0%）
8位 <5031> モイ 260.1 -9.9（ -3.7%）
9位 <2751> テンポスＨＤ 3405 -100（ -2.9%）
10位 <9159> ＷＴＯＫＹＯ 2541 -67（ -2.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3659> ネクソン 3397.9 +34.9（ +1.0%）
2位 <2801> キッコマン 1319.2 +13.2（ +1.0%）
3位 <4208> ＵＢＥ 2425.7 +23.7（ +1.0%）
4位 <8309> 三井住友トラ 4336.9 +35.9（ +0.8%）
5位 <5803> フジクラ 13740 +110（ +0.8%）
6位 <6501> 日立 4150 +31（ +0.8%）
7位 <9983> ファストリ 48615 +325（ +0.7%）
8位 <4902> コニカミノル 547.4 +3.2（ +0.6%）
9位 <8697> 日本取引所 1557.6 +8.1（ +0.5%）
10位 <2502> アサヒ 1863.4 +9.4（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5801> 古河電 9050 -199（ -2.2%）
2位 <5714> ＤＯＷＡ 5353.3 -55.7（ -1.0%）
3位 <9005> 東急 1890 -17.0（ -0.9%）
4位 <6302> 住友重 3387.1 -29.9（ -0.9%）
5位 <9602> 東宝 9301.9 -81.1（ -0.9%）
6位 <1925> 大和ハウス 5426.2 -43.8（ -0.8%）
7位 <8053> 住友商 4313.2 -30.8（ -0.7%）
8位 <5108> ブリヂストン 6920.1 -47.9（ -0.7%）
9位 <8630> ＳＯＭＰＯ 4749.6 -30.4（ -0.6%）
10位 <3402> 東レ 973.4 -6.0（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース