　9月10日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2942銘柄。東証終値比で上昇は1535銘柄、下落は1355銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが111銘柄、値下がりは108銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は30円安となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3656>　ＫＬａｂ　　　　　　231　　+36（ +18.5%）
2位 <3694>　オプティム　　　　　702　　+83（ +13.4%）
3位 <5032>　エニーカラー　　　 5573　 +623（ +12.6%）
4位 <3399>　山岡家　　　　　　 4335　 +395（ +10.0%）
5位 <2134>　北浜ＣＰ　　　　　　 60　　 +5（　+9.1%）
6位 <1433>　ベステラ　　　　　 1190　　+92（　+8.4%）
7位 <4714>　リソー教育Ｇ　　　　230　　+10（　+4.5%）
8位 <8783>　ａｂｃ　　　　　　　461　　+20（　+4.5%）
9位 <3753>　フライト　　　　　　222　　 +9（　+4.2%）
10位 <6176>　ブランジスタ　　　　818　　+32（　+4.1%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2932>　ＳＴＩＦＨＤ　　　　999　 -303（ -23.3%）
2位 <5132>　プラスゼロ　　　　 3566　 -299（　-7.7%）
3位 <4334>　ユークス　　　　　439.9　-34.1（　-7.2%）
4位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　 -0.7（　-7.0%）
5位 <7196>　Ｃａｓａ　　　　　　780　　-55（　-6.6%）
6位 <2923>　サトウ食品　　　　 7850　 -330（　-4.0%）
7位 <3998>　すららネット　　　　412　　-17（　-4.0%）
8位 <5031>　モイ　　　　　　　260.1　 -9.9（　-3.7%）
9位 <2751>　テンポスＨＤ　　　 3405　 -100（　-2.9%）
10位 <9159>　ＷＴＯＫＹＯ　　　 2541　　-67（　-2.6%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3659>　ネクソン　　　　 3397.9　+34.9（　+1.0%）
2位 <2801>　キッコマン　　　 1319.2　+13.2（　+1.0%）
3位 <4208>　ＵＢＥ　　　　　 2425.7　+23.7（　+1.0%）
4位 <8309>　三井住友トラ　　 4336.9　+35.9（　+0.8%）
5位 <5803>　フジクラ　　　　　13740　 +110（　+0.8%）
6位 <6501>　日立　　　　　　　 4150　　+31（　+0.8%）
7位 <9983>　ファストリ　　　　48615　 +325（　+0.7%）
8位 <4902>　コニカミノル　　　547.4　 +3.2（　+0.6%）
9位 <8697>　日本取引所　　　 1557.6　 +8.1（　+0.5%）
10位 <2502>　アサヒ　　　　　 1863.4　 +9.4（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5801>　古河電　　　　　　 9050　 -199（　-2.2%）
2位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　 5353.3　-55.7（　-1.0%）
3位 <9005>　東急　　　　　　　 1890　-17.0（　-0.9%）
4位 <6302>　住友重　　　　　 3387.1　-29.9（　-0.9%）
5位 <9602>　東宝　　　　　　 9301.9　-81.1（　-0.9%）
6位 <1925>　大和ハウス　　　 5426.2　-43.8（　-0.8%）
7位 <8053>　住友商　　　　　 4313.2　-30.8（　-0.7%）
8位 <5108>　ブリヂストン　　 6920.1　-47.9（　-0.7%）
9位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　 4749.6　-30.4（　-0.6%）
10位 <3402>　東レ　　　　　　　973.4　 -6.0（　-0.6%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース