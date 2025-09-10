【東京ゲームショウ2025】 開催期間 ビジネスデイ：9月25日・26日 10時～17時 一般公開日：9月27日9時30分～17時／9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）

ベンキュージャパンは、9月25日より開催予定のゲームイベント「東京ゲームショウ2025（TGS2025）」における出展情報を公開した。

同社は、カジュアルゲーマー向けのゲーミングモニターブランド「BenQ MOBIUZ」としてTGS2025に出展。「Explore the World Beyond～これまで見えなかったゲームの世界を体験しよう～」をコンセプトに、期間中は最新製品や現行製品を体験できるほか、QD-OLEDを採用した26.5インチ4Kゲーミングモニターを世界初展示する。

また、VTuber・猫麦とろろさんの限定グッズがもらえるイベントやキャンペーンを実施。加えて、SNS「X」では抽選で3名に「EX251」、抽選で1名に「26.5インチ4K QD-OLED新製品」をプレゼントする出展記念キャンペーンも行なう。

【BenQ「MOBIUZ」×猫麦とろろさんの限定コラボグッズ】

Tシャツ（ブースで指定のミッションをクリアした方にプレゼント）

ホログラムステッカー（BenQブースにて製品体験＋ブースの写真をXに投稿した方にプレゼント）

