テレビ朝日、深夜に若手クリエイターのドラマ枠『ドラドラ大作戦』新設 従来の制作スタイルにこだわらない作品を放送
テレビ朝日は10日、「2025年10月改編説明会」を開き、毎週土曜深夜0時30分からの放送枠に新たに『ドラドラ大作戦』を放送することを発表した。
『ドラドラ大作戦』は若手のクリエイターによる新しいドラマ枠。同局の総合編成部長・河野太一氏は「これまでのドラマの制作スタイルにこだわらない、縦型ドラマなど新しいスタイルを提案してもらい、この枠を使って積極的に放送していきたい」と説明。
ゴールデン帯のドラマとは異なる新しい切り口で制作していきたいとし「まさに今準備しているところです」とコメント。1作品における放送回数などについても「作品ごとに決定していきたい」とし、詳細について「まだ発表できる段階にない」と語った。
