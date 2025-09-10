原発事故が起きた際の「屋内退避」について日数などの新たな目安が示されることになりました。

国の「原子力災害対策指針」では原発事故が起き、放射性物質が拡散する恐れがあるとなった場合、

■半径約5km圏内（PAZ）は避難

■半径約5〜30km圏内（UPZ）は自宅や近くの避難所に「屋内退避」

を求めています。

しかし、これまで「屋内退避」の具体的な期間や解除の要件などについては示されていませんでした。

10日の原子力規制委員会で決まった改正では「屋内退避」について、継続の判断は、国が物資の備蓄などから「3日」を目安に、以降、日々行い、大気中の放射性物質が、新たに到来したり、滞留したりしないことが確認できれば、解除するとしました。

また、屋内退避中に生活の維持に最低限必要な一時外出は可能であるとしています。

原子力規制委員会の山中伸介委員長は「事故の際の放射線防護には予防的避難と屋内退避が有効。東京電力福島第一原発事故の時は無計画な避難がより多くの犠牲者を出してしまった。その教訓を生かし、事故の際には予防的避難や屋内退避をしていただきたい。今後、住民の方の理解を進めて行きたい」と述べました。

この新たな原子力災害指針に基づき、今後、自治体が避難計画を作成することになります。