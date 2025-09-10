日本野球機構（NPB）は10日、セ・パ両リーグの出場選手登録および抹消を公示し、3連勝中の巨人は育成出身の三塚琉生（みつか・るい）外野手（21）を抹消して岡田悠希外野手（25）を登録した。

桐生第一から2022年育成ドラフト6位で入団した三塚は6月13日に支配下選手登録され、翌14日に待望の1軍初昇格。同日のオリックス戦（京セラD）で「8番・DH」に入っていきなりプロ初出場初先発となったが、このデビュー戦で相手先発左腕・宮城に3打席3三振を喫するなど9打数無安打6三振で6月21日に抹消された。

今月5日に出場選手登録されて1軍復帰。だが、6日の中日戦（バンテリンD）は代打で空振り三振、翌7日の同戦も代打で遊ゴロ、前日9日の広島戦（東京D）も代打で空振り三振に倒れて1軍での成績はデビューから6試合で12打席12打数無安打8三振となっていた。

法大から2021年ドラフト5位入団の岡田は三塚との入れ替えで6月21日に1軍復帰し、同日の西武戦（東京D）で「6番・右翼」に入って即先発出場。7回に起死回生の2点適時二塁打を放って劣勢の試合を振り出しに戻し、増田陸の代打3ランによる劇的な逆転勝利を演出したが、7月2日に抹消となっていた。